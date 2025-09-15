Horóscopo semanal de Aries: predicciones de amor, dinero y trabajo del 15 al 21 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 15, en este momento es muy importante que pongas toda tu pasión y tu fuerza en que entables conversaciones con personas con las que puedes realizar negocios o actuaciones conjuntas.

El martes día 16, es un momento en el que surgirá una gran sensibilidad y además tendrás la ocasión de sentirte feliz con la familia y personas cercanas realizando actuaciones afortunadas.

El miércoles día 17, es un momento muy propicio para que tus acciones sean afortunadas, aunque te mantengas firme y tengas que mostrar tu carácter.

El jueves día 18, tienes que mantener el contacto con las amistades y grupos con los que mantienes negocios de una forma cálida y amistosa.

El viernes 19, es un momento ideal para mantener el romance y la pasión con la persona que más quieres. Y por ello podrás preparar una velada romántica e idealista.

El sábado día 20, el secreto del éxito en tu trabajo y en lo que estés realizando a nivel profesional o personal será por tu gran interés y el tiempo que dedicas a ello.

El domingo día 21, es el momento en el cual podrás organizar de una forma bastante programada y constante tus proyectos. Debes utilizar algún plan del pasado en el cual todo resultó positivo.