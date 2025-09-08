Horóscopo semanal de Sagitario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 8 al 14 de septiembre de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Sagitario, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 8, la gran percepción de hoy será tu mejor ayuda, evitarás tener que repetir todo dos veces. Y llevarás una rapidez y exactitud en tus actividades.
El martes día 9, será un día muy intenso en el que tu ingenio y tu inspiración pondrán en marcha muchos asuntos nuevos en tus actividades tanto personales como profesionales.
El miércoles día 10, es un momento para ser una persona más moderada y tranquila y no tener que repetir todas las acciones dos veces.
El jueves día 11, será un día muy especial para disfrutar con amistades joviales y principalmente para preparar una velada romántica idílica con la pareja que tanto quieres.
El viernes 12, será un día en el que las conversaciones fluirán y serán muy divertidas y joviales tanto con amistades de siempre como con nuevas personas que entrarán en vuestro círculo.
El sábado día 13, es un momento para que puedas mantener hoy el pensamiento libre y tendrás la suerte para que las ideas fluyan de una forma rápida y muy genial.
El domingo día 14, tendrás que mantener hoy contacto con las personas que comparten contigo el viernes que viene para llegar a acuerdos en la forma de repartir los ingresos y que todos seáis beneficiados.