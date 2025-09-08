Horóscopo semanal de Capricornio: predicciones de amor, dinero y trabajo del 8 al 14 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 8, será un día muy divertido en el que las amistades cercanas se sentirán muy a gusto con las conversaciones y los encuentros de todos. Lo principal será el momento de la noche en que tengas una velada romántica.

El martes día 9, la armonía será lo principal que reine en contacto con la familia en las reuniones en las que tengáis que dialogar de asuntos importantes principalmente económicos.

El miércoles día 10, es el momento de resolver ciertos malentendidos inconvenientes que ocurrieron en el pasado con personas cercanas y afines.

El jueves día 11, tendrás que mantener el día de una forma tranquila y con mucha calma para poder tratar los asuntos principales de la economía familiar y los que se incumben a todos.

El viernes 12, será un día extraordinario porque podrás cerrar muchos de tus asuntos principales y los demás los celebrarán y te felicitarán porque les gustarán mucho.

El sábado día 13, hoy será un momento muy dinámico en el cual tu vitalidad se concentrará principalmente en los asuntos y proyectos más movidos y en los que debas tener más ingenio e ideas nuevas.

El domingo día 14, es un momento para que tu percepción te ayude no solamente a conocerte mejor sino también a estar cerca de otras personas y llegar a ellos de una forma especial.