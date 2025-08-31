Horóscopo semanal de Cáncer: predicciones de amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 1, será un día muy divertido y te ayudará a sentirte cerca de las personas que más quieres. Y en especial de tu pareja o persona que más te gusta. Es un momento para distenderte.

El martes día 2, es un buen momento para dedicarte a asuntos familiares, tanto de orden en el hogar como de acuerdo, siempre todo para llevar a cabo y a gusto la economía.

El miércoles día 3, es un momento especial para que disfrutes de la armonía de estar con amistades cercanas con las que disfrutas mucho. A última hora podrás celebrar una velada romántica.

El jueves día 4, la familia es muy importante en estos momentos y por ello tendrás que organizar con ellos todas las actividades para estar de acuerdo y a gusto.

El viernes día 5, será un día para que reflexiones e interiorices los valores principales que tienes en estos momentos en tu vida. Tal vez sea el día ideal para crear una nueva escala de valores.

El sábado día 6, es importante que mantengas las inversiones y los tratos con amistades en común en un ambiente de armonía y de felicidad.

El domingo día 7, hoy será un día para terminar todos los asuntos importantes que tengas entre manos y celebrar el final de un ciclo con las amistades cercanas de forma alegre.