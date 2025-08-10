Horóscopo semanal de Piscis: predicciones de amor, dinero y trabajo del 11 de agosto al 17 de agosto de 2025



Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 11, cuando colaboras con los demás todo es más sencillo; y esto te ayuda a que entre todos os ayudéis y expongáis las mejores ideas para vuestros nuevos planes. Así será todo más armonioso.

El martes día 12, será un momento ideal en el que tus amistades te ayudarán en los mejores momentos de ese día; que a la vez será muy divertido y movido.

El miércoles día 13, necesitas mantener momentos de descanso y relax para no agobiarte con tantas actividades y sucesos que van a ocurrir durante esta jornada.

El jueves día 14, será un día perfecto con las personas que te llevas bien y te encantará conversar. A última hora podrás tener momentos idílicos con la pareja.

El viernes 15, la familia es muy importante y por eso es preciso que lleguéis a acuerdos y consensos con ellos. De forma que cada cual ponga su granito de arena y llegaréis a conformar algo en conjunto.

El sábado día 16, será un día para poder solucionar situaciones que quedaron en el aire y que ocurrieron cuando estabas a punto de solucionar asuntos del pasado.

El domingo día 17, deberías ser más flexible y reunirte con la familia ya que tenéis bienes en conjunto, y es preciso llegar a acuerdos entre todos y solucionar en un ambiente armonioso cualquier problema que surja.