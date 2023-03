Fedea, Inverco y el IAE rechazan la nueva reforma de las pensiones

La nueva reforma de las pensiones, cuyo cierre está a punto de tener lugar, no gusta en Fedea, Inverco y el Instituto de Actuarios Españoles, como han explicado sus responsables este miércoles durante el III Observatorio de las Finanzas que organizan EL ESPAÑOL e Invertia.

"El coste va a ser superior a los ingresos que se van a meter en el sistema. Todavía no sabemos el detalle último, pero sí que el coste va a aumentar", ha apuntado Gregorio Gil de Rozas Balmaseda, miembro de la junta de gobierno del Instituto de Actuarios Españoles y responsable del grupo de trabajo de pensiones del IAE.

En su opinión, además, la sostenibilidad del sistema, entendida como la capacidad para cumplir las promesas que se hacen, "va a empeorar". Es por eso que la sociedad tendrá que hacer "un ejercicio de responsabilidad", aunque avisa de que "como sociedad no hemos madurado lo suficiente".

Gil de Rozas ha avisado del peligro de "poner el dinero que tenemos y no tenemos al servicio de los pensionistas de hoy poniendo más en riesgo la sostenibilidad financiera a futuro para los pensionistas del mañana".

"A día de hoy, la idea del Gobierno y los agentes sociales es que cada vez el nivel de generosidad del sistema se va mejorando. Es muy loable, pero no nos está diciendo cuánto nos va a costar realmente", ha criticado.

Es por eso que ha propuesto la creación de una suerte de AIRef de las pensiones, "pero con toda la ciencia actuarial", algo que se está haciendo ya en Japón o Canadá. Una institución que "ayuda a tomar decisiones a veces impopulares y a que la sociedad entienda las consecuencias de las decisiones que se puedan tomar".

Según ha explicado, esta propuesta se ha debatido con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y está convencido de que en la próxima legislatura algún partido político abanderará esta idea.

Plan de pensiones de empleo

Para Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, la peor parte de la reforma de las pensiones es el impulso a los planes de pensiones de empleo en detrimento de los individuales.

Para empezar, "se ha hecho una dilación en el proceso de aprobación de la norma", pues "estamos desde diciembre de 2020 y vamos para dos años y medio para que las adjudicaciones de las gestoras y los depositarios estén disponibles".

"En vez de hacer una nueva ley se podrían haber hecho enmiendas a la actual y nos habríamos ahorrado mucho tiempo", ha valorado Martínez-Aldama. Además, critica que se ha abierto un "plazo de audiencia pública exprés", al tiempo que "los incentivos que se han aprobado en esta ley nueva para las empresas son inferiores a los que ya existían en 2015, cuando se eliminó la deducción".

"Esto es de una maduración muy lenta y lo otro ha tenido una efectividad brutal", ha dicho en referencia a la caída en la aportación a los planes de pensiones. Según ha afirmado, el 74% de las empresas desconoce la implementación de estos nuevos desarrollos. "No ha ido en la dirección correcta", ha resumido.

Mesa redonda. El futuro del sistema de pensiones tras la reforma

Por su parte, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, ha señalado que le parece bien "todo lo que sea promoción de planes de empleo", así como "cualquier cosa que acuerden empleados y empresarios".

No obstante, en su opinión "cargarse los fondos individuales no tiene sentido". Más que nada porque los planes de empleo de promoción pública, incluso cuando estén en funcionamiento, "no cubrirán a toda la población. Queremos que todos tengan acceso a los sistemas de ahorro para complementar la pensión y se está dejando a gente fuera".

Además, el director ejecutivo de Fedea considera que la reforma de las pensiones "agravará" el déficit del sistema de pensiones, al tiempo que ha criticado el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).

Para De la Fuente este sistema "no es un mecanismo y no contribuye a la equidad intergeneracional", sino que "es un impuesto muy distorsionante porque afecta a una base muy pequeña, si queremos recaudar pues tendremos que aplicar unos tipos marginales muy altos".

"Lo que se ha hecho y lo que parece que se va a hacer va a resultar en un incremento no compensado de las pensiones bastante alto. Si nos empeñamos lo podemos pagar, la cuestión es a qué precio. Esto amenaza con comerse todos los márgenes fiscales que tenemos y dejar de destinarse a sanidad, a dependencia. La reforma no está bien", ha apuntado.

