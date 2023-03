Juan Rosas (EVO): "El entorno actual es una oportunidad para los bancos digitales"

"El entorno actual es una oportunidad para los bancos digitales de poder ganar más cuota de mercado", ha recalcado Juan Rosas, director ejecutivo de Negocio y Laboratorio de Clientes de EVO en la primera jornada del III Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL - Invertia.

Preguntado por la integración en el grupo Bankinter, Rosas hace un balance "muy positivo". De hecho, "se ha notado que Evo se ha unido a un grupo sólido y eso se ha llevado al posicionamiento estratégico", es decir, "hemos tenido la oportunidad de desarrollar durante estos últimos años una estrategia de crecimiento muy basada en convertirnos en el banco principal de nuestros clientes ", ha detallado.

"Ahora mismo ofrecer servicios digitales es algo normal y la gran diferencia que aportamos los bancos nativamente digitales es que pensamos en digital no en cómo transformarlo", ha resaltado. Además, ha subrayado "lo que te encuentras a menudo es que un banco físico que trata de convertir lo suyo en digital y eso es una ventaja que tenemos y se percibe en el servicio que reciben nuestros clientes".

Juan Rosas, director ejecutivo de Negocio y Laboratorio de Clientes de EVO

En esta línea, Rosas ha enfatizado que no les preocupa el hecho de no tener oficinas porque eso, en realidad, "nos fuerza a pensar que este cliente no tiene que desplazarse y cómo hacemos para ayudarle".

"El hecho de ser un banco digital nos permite mantener las eficiencias y trasladarlas a nuestros clientes como puede ser dar ofertas de financiación muy atractivas dado que no tenemos ciertos costes", ha explicado. Además, desde el punto de vista de remuneración en las cuentas también "es una oportunidad única porque el ser digital fomenta la transparencia".

Respecto a las hipotecas, ha recordado que hace cuatro años llegaban a 100 millones de euros de producción hipotecaria y este año "hemos cerrado cerca de los mil millones de euros y además, hemos conseguido una base de clientes de valor". De cara al futuro, ha resaltado el momento actual de incertidumbre e igual esperan repetir los resultados del año pasado, pero siempre "con cautela".

Sobre si hacen movimientos y nuevas ofertas de productos de ahorro, ha enfatizado que desde Evo Banco están "vigilante ante la oleada de ofertas de los competidores". Así, "si vemos que el entorno lo requiere o que hay una oportunidad, lo revisaremos porque tenemos que trasladar a nuestros clientes los beneficios de este entorno de subidas de interés".

