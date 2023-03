CaixaBank: la Autoridad del Cliente Financiero "es un incentivo para reclamar y cobrar 250 €"

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha criticado la forma en la que se financia la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, ya que, en su opinión “es un incentivo a presentar reclamaciones y cobrar 250 euros que van a pagar los bancos”.

Así lo ha considerado durante su intervención en el III Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, en el que aunque ha dado la bienvenida a la nueva figura, ha recordado que “en muchos países se está yendo hacia una autoridad de conducta, que normalmente reside en la autoridad del mercado de valores -como la CNMV en el caso de España- y evita crear un organismo adicional”.

Pero, “la iniciativa va por otro camino. No tengo más que respetarla, aunque crea que no es lo ideal”, ha incidido.

La Autoridad del Cliente Financiero es un nuevo organismo de supervisión con el que el Gobierno quiere unificar criterios para resolver de manera extrajudicial las reclamaciones y disputas entre clientes y bancos.

El proyecto de ley por el que se crea, afronta esta semana su primer examen en el Congreso. Llega al Parlamento, después de que la banca -como ha hecho este martes Gortázar- haya expresado su disconformidad ante la tasa de 250 euros que, según el proyecto, deberán pagar las entidades por cada reclamación que es admitida a trámite.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank

Asimismo, ha recordado, a pesar de que es una cuestión más bien jurídica, que la resolución de la Autoridad del Cliente Financiero es vinculante para las entidades cuando las reclamaciones sean inferiores a los 20.000 euros. Sin embargo, “hay casuísticas que pueden ir por encima”.

Gortázar ha recordado que también existen los tribunales y la jurisdicción civil. “Necesitamos un mecanismo que reconcilie las decisiones administrativas y la jurisprudencia civil, porque, si no, vamos a tener eventualmente dos doctrinas diferentes en función de la cuantía de la reclamación y no de la naturaleza de la cuestión”, ha criticado. “Es un tema jurídico, pero importante, porque, si no, vamos a generar es otro lío mayor”, ha reiterado.

En su intervención el consejero delegado de CaixaBank también ha hecho frente a las críticas recibidas por el sector bancario y los resultados obtenidos en un 2022. “Los bancos ganamos más o menos dinero en función de nuestros recursos propios”, ha insistido.

En el caso de CaixaBank, esos recursos propios alcanzan los 35.000 millones de euros, por lo que un beneficio de 3.100 millones de euros, como el obtenido por la entidad, es menos de un 10%. “Parece mucho dinero pero hay que relacionarlo con la base de los recursos propios”, ha reiterado.

En cualquier caso, Gortázar ha subrayado que “la banca tiene que ser un sector rentable y en este momento lo es moderadamente”. Asimismo, ha defendido que el hecho de que “el sector financiero recupere una rentabilidad razonable es una buena noticia para todas las empresas y para todas las familias”.

