Nurettin Acar, CEO de Ikea en España: “Ser sostenible y crecer como negocio no es una contradicción”

“Nuestro papel es integrar la sostenibilidad en nuestro negocio y hacer una producción y un consumo sostenible y responsable”. Son palabras pronunciadas por Nurettin Acar, CEO de Ikea en España, durante el I Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia con la colaboración de la Fundación ‘la Caixa’.

Un camino que ya han arrancado en Ikea con un código de conducta ético y ecológico en la producción con la meta de ser positivos climáticamente. “Apoyar a las familias a que lleven una vida sostenible es muy importante. Ser sostenible y crecer como negocio no es una contradicción. Queremos reducir la huella de carbono un 7%. Para lograrlo, tenemos que responsabilizarnos y tomar el liderazgo”, remarcó Nurettin Acar.

¿Y qué es para el CEO de Ikea en España ser positivo climáticamente? “Que la producción, y las distintas operaciones, no pueden tener efectos negativos en el clima”, explicó. Sobre España, indicó que “seguimos confiados y optimistas sobre el futuro de España. Por eso apostamos por este país, y tenemos un ambicioso plan de expansión de IKEA España en los próximos años”.

Responsabilidad

El CEO de Ikea en España hizo hincapié en que todas las empresas, no sólo las relacionadas con el mundo del mueble, tienen que actuar en este momento porque el cambio climático ya está aquí. “Tenemos que lograr que esa agenda 2030 nos permita invertir en energías limpias. Ya tenemos soluciones que podemos usar y en las que podemos invertir. Podemos llevar a cabo una actuación ecológica de los bosques y tener una visión circular para que todo lo que hagamos sea sostenible”, resaltó.

Un salto hacia adelante que choca con el modelo actual en el que, según Nurettin Acar, “hay quienes defienden el modelo antiguo”. Por eso, hay que “romper el círculo vicioso” con el fin de promover una vida sostenible y un consumo sostenible.

“Uno de los mayores obstáculos es que, como individuos, creemos que si empezamos a vivir una vida sostenible vamos a perder calidad de vida. Eso no es cierto. Lo mismo ocurre en las empresas. Hay que cambiar esta mentalidad tanto individuos como empresas. Es viable hacerlo”, subrayó.

Otros obstáculos tienen que ver con cuestiones técnicas. Por ejemplo, en Ikea tienen como meta hacer las entregas con vehículos eléctricos en 2025. Sin embargo, hay una gran demanda de este tipo de vehículos que no están disponibles. Además, su alcance no es muy grande. Y la infraestructura no ayuda ya que no hay suficientes lugares para recargar las baterías. “Esto hay que afrontarlo y resolverlo”.

Nurettin Acar, CEO de Ikea en España

Otra cuestión a solucionar tiene que ver con las materias primas que no se utilizan y acaban en la basura. “Muchos de sus componentes se podrían extraer y reutilizar. Por tanto, hay que invertir en reciclaje”, manifestó. Y pidió que la normativa que se está implantando en los países de la UE esté alineada. “No es bueno que cada país en los que operamos tenga una norma”.

