Begoña Gómez: "No existirán empresas exitosas en sociedades rotas"

"Debemos centrarnos en que si le va bien a la sociedad, nos va bien a nosotros porque no existirán empresas exitosas en generaciones rotas". Así de rotunda se ha mostrado Begoña Gómez, directora de la cátedra extraordinaria en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, durante el I Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La directora de la cátedra de la UCM ha pedido actuar con "celeridad" ante los retos de sostenibilidad del futuro desde el organigrama completo de una empresa y no quedándose en la "superficie" del problema.

Durante la sesión de la mañana del miércoles del I Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se celebra en el CaixaForum de Madrid, Gómez ha remarcado que "si seguimos actuando igual, no habrá tiempo para recuperar ni vidas saludables ni generaciones futuras".

Gómez ha tomado un texto de 1970 de Milton Friedman publicado el The New York Times en el que aseguraba que las empresas no debían atender a beneficios sociales y medioambientales, para subrayar su desacuerdo con esta postura. A su juicio, las empresas son esenciales para conseguir un cambio "transformador".

La mujer del presidente de Gobierno ha calificado la actitud de Friedman de indiferente, no como una falta de sensibilidad, sino como "una falta de atención" a lo que ocurre en el entorno "y una falta de compromiso".

Es por eso por lo que ha pedido a las empresas tomar "un papel" y no dejar correr el tiempo porque, de ser así, se acelerarán los grandes retos sociales como, por ejemplo, el cambio climático.

"Desde la cátedra hemos decidido tomar cartas en el asunto ayudando y actuando con las empresas. Ellas son el principal actor de transformación para que se produzca una integración de los desarrollos sostenible", ha explicado.

Para Begoña Gómez es imprescindible que las empresas contribuyan a la transformación social competitiva porque "todo lo que genera impacto positivo, genera una ventaja competitiva y nos hace ser diferentes".

Llamando a las grandes compañías a actuar antes del "colapso", ha propuesto que las empresas miren más allá de la filantropía o de proyectos pequeños por departamentos: "La estructura completa se debe comprometer con objetivos de desarrollo sostenible".

Con una mirada hacia el futuro y no "cortoplacista", Begoña Gómez ha pedido proyectos que dejen un impacto "que se vuelva transformador".

"Para contribuir con los ODS no basta con identificarse y quedarse con las siglas, hay que incorporarlos al modelo de negocio porque todas las empresas pueden tener un rol medioambiental frente al cambio climático", ha explicado.

Para concluir, la directora de la cátedra de la UCM ha reiterado su llamada de atención hacia todo tipo de compañías, grandes y pequeñas, porque "sin las empresas no vamos a llegar al Acuerdo de París".

