Juanma Moreno pedirá a Sánchez una mesa bilateral como la que se hará en Cataluña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una mesa de diálogo bilateral como la prevista con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. "Si Cataluña la va a tener, que la haga con todo el mundo".

Andalucía también la va a pedir, "que nadie piense lo contrario", pero no para tratar "asuntos de deslealtad institucional, sino de interés general", ha asegurado el presidente autonómico en el l Foro Económico Español 'La Andalucía pos-Covid' en la Fundación Cajasol Sevilla.

El próximo jueves Juanma Moreno se reunirá por primera vez en la Moncloa con Pedro Sánchez desde que es presidente de Andalucía y espera que entienda que avanzarán más lejos si avanzan juntos y que "la cogobernanza tiene que ser real", ha subrayado en el evento, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

3. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía

Entre otras cuestiones, abordarán el reparto de los fondos de la Unión Europea. El presidente andaluz se ha mostrado convencido de que esta ayuda es "la mejor oportunidad para dar ese salto cualitativo y cuantitativo que esta tierra lleva reclamando décadas". Para ello tiene un plan, una hoja de ruta y una agenda reformista.

Sin embargo, ha lamentado que las comunidades "no conocen la letra pequeña de estos fondos", que espera que se repartan, según los criterios de la UE, por el PIB, población y tasa de desempleo.

En este sentido, ha asegurado que si Andalucía no sale bien de esta crisis "España no va a salir bien". Considera que todo lo que sea orillar a esta comunidad y no tener en cuenta sus intereses, esta "tierra tendrá un crecimiento más lento y lastrado".

Por tanto, en esta circunstancia que atraviesa Andalucía, ha vuelto a descartar el adelanto electoral. "¿Sería oportuno en este momento saliendo de esta crisis sanitaria convocar elecciones y que no haya un gobierno hasta dentro de seis meses?", ha preguntado Moreno y ha contestado también: no.

"No entiendo que partidos de la izquierda y la derecha tengan una actitud en el Parlamento para forzarme a un adelanto electoral. Éste no es el deseo de la mayoría de los ciudadanos y el momento es tremendamente inoportuno", ha subrayado Moreno.

Por tanto, ha dejado claro que mientras tenga apoyo va a seguir trabajando para agotar la legislatura. Para ello, dialogará con todos los grupos y con el nuevo PSOE, tras ganar Juan Espadas las elecciones primarias el pasado domingo, al que desea que sea sensato para alcanzar acuerdos en la legislatura por el bien de Andalucía.

La agenda reformista andaluza

Tras lamentar la muerte de Manuel Clavero, quien "fue y será un símbolo de la dignidad del pueblo andaluz", Moreno ha subrayado que la agenda reformista del Gobierno andaluz iniciada en 2019, ha permitido llegar a esta situación "mejor pertrechados".

Entre las medidas tomadas, Moreno ha subrayado la bajada masiva de impuestos, que ahorrará 329 millones a cuatro millones de andaluces; la reducción de trabas administrativas, lo que ha provocado que Andalucía sea, por primera vez en su historia, la comunidad con más autónomos -560.000 en mayo-, o la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Además, Moreno ha presumido de que la comunidad está siendo "atractiva" para la inversión tanto nacional como extranjera y de lograr destinar el 7% del PIB, un hecho histórico. "En estos dos últimos hemos invertido tanto o más que en una legislatura completa", ha asegurado.

Por último, el presidente andaluz se ha referido también al futuro. "Está preparada para desempeñar un papel protagonista en este nuevo tiempo". Al respecto, se ha referido a la estrategia aeroespacial, al plan general de emprendimiento y a la estrategia de internacionalización de la economía andaluza.

Por todo ello, considera que "todo este esfuerzo permanente, continuado y meditado se merece poder contar con la ayuda europea que nos corresponde". En esta cuestión insistirá el próximo jueves a Sánchez, en estos fondos de la UE y la financiación autonómica con "la esperanza de encontrar respuestas después de tanto tiempo demandándolas".