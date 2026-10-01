Desde EL ESPAÑOL te invitamos a nuestro próximo evento online que tendrá lugar el viernes 2 de octubre a partir de las 10:40h .

EL ESPAÑOL organiza este viernes junto a la OEI el evento "Salud mental y educación: el reto de una generación"

La salud mental se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la educación. Tras la pandemia han aumentado la ansiedad, la depresión y el malestar psicológico entre niños y jóvenes, y la OMS estima que alrededor del 80 % de los trastornos graves de salud mental en estas edades no reciben atención. Los centros educativos, junto con las familias, tienen un papel clave para prevenir, detectar y acompañar estos problemas.

Para hablar de ello, esta mesa de diálogo cuenta con la participación de Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); Laura Cuesta Cano, profesora adjunta de Comunicación y Estrategia Digital en la Universidad Camilo José Cela; Begoña Ladrón de Guevara Pascual, directora del Instituto de Innovación Educativa de la Universidad Villanueva y presidenta de COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos); y Benjamín Ballesteros, director técnico y portavoz principal de la Fundación ANAR.

Te esperamos el 2 de octubre a partir de las 10:15 horas. Sigue en directo online el encuentro que organizan EL ESPAÑOL y la OEI "Salud mental y educación: el reto de una generación".