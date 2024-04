8 de 100

Frente a un Gobierno que quiere hacer fijo el impuesto 'solidario' a la banca, la mayor entidad española alza la voz: "Es curioso que la tasa se haga permanente cuando los tipos bajan". Pese a todo, CaixaBank no se esconde y lo abonará como hasta ahora si finalmente se aprueba. No obstante, su presidente cree que España tiene otras prioridades, como mejorar la productividad del país: "El crecimiento no está en la agenda pública en el lugar que le corresponde".