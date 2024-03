Buenaventura adelanta que la CNMV publicará en los próximos días su informe sobre Grifols

Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha adelantado que la autoridad publicará en los próximos días su análisis sobre la situación de Grifols tras las dudas sobre la compañía que han suscitado los informes dados a conocer por Gotham City Research.

Preguntado por el tema tras su participación en el IV Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL e Invertia, Buenaventura ha señalado que espera que la publicación del análisis de la CNMV se produzca en un tiempo inferior a "semanas", que es la última información que dio el supervisor al respecto.

"Espero que sea menos tiempo", ha apuntado preguntado por el tema, añadiendo que la CNMV continúa trabajando en el informe. "Esperamos que muy pronto podamos concluir nuestro análisis y en el momento en que lo concluyamos, lo informaremos oportunamente", ha dicho, lamentando que no puede dar por el momento datos adicionales.

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV

Tras los informes publicados por Gotham City Research sobre Grifols, en los que la firma levantaba dudas sobre la farmacéutica y afirmaba que su valor en bolsa es de cero, la CNMV solicitó información a la compañía y anunció el inicio de un análisis.

No obstante, en su momento el supervisor de los mercados de valores ya explicó que no había "evidencias" de que "la información publicada y auditada de Grifols no sea conforme con la normativa".

Que las familias inviertan

Por otra parte, durante su discurso Buenaventura ha afirmado que en los próximos años va a ser necesaria una inversión "de dimensiones históricas", tanto por la transformación que implica la digitalización de la economía como por la reactivación de la inversión en defensa. Un esfuerzo que ha cifrado en 700.000 millones de euros adicionales de inversión cada año.

"Es bastante evidente que ni los presupuestos públicos ni la banca van a ser capaces de proveer de esos fondos en solitario", ha señalado Buenaventura, añadiendo que los mercados de capitales van a ser esenciales para abordar "ese tsunami de inversión extraordinaria".

Y para poder lograrlo se necesita que "más ciudadanos inviertan sus ahorros", así como que "más fondos de pensiones y compañías de seguros inviertan en los mercados españoles".

Además, hace falta que la economía esté "abierta" a la entrada de inversión internacional en el capital de las empresas españolas. Un esfuerzo que también depende de que los españoles mejoren "su salud financiera". "Nos jugamos mucho en este ámbito", ha añadido.

"Tenemos un objetivo común, que es utilizar los mercados de valores como palanca de financiación para el crecimiento de las economías y la robustez de las empresa y es un auténtico esfuerzo colectivo", ha apuntado Buenaventura, para quien tanto los legisladores como los reguladores deben "ir poniendo los pasos".

"En la CNMV estamos muy comprometidos con ese esfuerzo", ha apuntado el presidente de la autoridad durante su participación en el IV Observatorio de las Finanzas.