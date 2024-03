Albert, consejera de Ayuso: "Vivimos un 'boom' económico, competimos con Londres y París"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, ha clausurado este jueves en el IV Observatorio de las Finanzas que organizan El Español e Invertia. En su intervención, la consejera ha destacado que Madrid se encuentra en un buen momento a nivel económico y es uno de los destinos preferidos para los inversores.

En su intervención, la consejera ha afirmado que durante las tres jornadas que ha durado el Observatorio "los expertos han hablado de temas que interesan, el futuro asegurador, transformación digital y ciberseguridad".

Ha continuado afirmando que "desde Madrid vivimos un momento de esplendor. The Economist ha dicho que la región vive un boom y otro estudio más reciente de Oxford Economics, señala que Madrid es de las pocas ciudades del sur de Europa que está creciendo y compite con Londres y París". Además, "el turismo crece, y son muchos los que quieren vivir en Madrid, se crean 68 empresas el día y afiliación es la más alta: con más de 3 millones y medio de personas trabajando".

Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid Sara Fernández

Además, la consejera ha apuntado que, en cuanto a datos de contabilidad fiscal, "Madrid ha crecido casi un 3% en 2023, eso demuestra que es un momento de atracción de la inversión. Ha crecido en todos los sectores: sector servicios un 2,7% y también en el sector industrial con un 3,4%, en la construcción con un 5,2% y en la agricultura con un 1%. "

Por otro lado, Albert ha manifestado que "la inversión ha crecido un 2.3% a pesar de la incertidumbre política. Madrid tiene el PIB más alto de España, casi un 20%. Hace 20 años, en 1997 estábamos por detrás de Cataluña, ahora Madrid representa un 20% del PIB nacional."

"A pesar de estos datos buenos, hay incertidumbre política en el país. La reducción de tipos no acaba de llegar y en 2023 había casi una inflación de dos dígitos. Se está moderando, pero no termina de llegar a los niveles que corresponde. No es un momento fácil ni para las empresas ni para las administraciones", ha afirmado la consejera.

Por ello, Rocío Albert considera que hay que "volver a las reglas fiscales. Como Gobierno de Madrid, nos gusta la austeridad y reducir la deuda y creemos que así es como llegan los buenos datos. Los medios dicen que España no está en la mejor situación, nos anuncian que si no se aplican las reglas fiscales, España tendrá que reducir su PIB".

"En Madrid hemos sido rigurosos. El 90% del presupuesto es gasto social con déficit 0, por lo que no nos endeudamos. Esas políticas diferentes dan resultados distintos y como llevamos haciéndolo desde hace tiempo, eso da confianza a las empresas y busca no crear trabas ni excesos regulativos ni al administrado ni a las empresas" ha afirmado Albert.

"Al hablar de la baja fiscalidad no tenemos impuestos propios y los impuestos generales son los más bajos. Y a pesar de todo eso, somos la región que más recauda. Cuando se bajan los impuestos, la base imponible crece y lejos de recaudar menos se recauda más. La gente responde a los incentivos para donar y heredar por todo aquello por lo que tanto han trabajado" ha continuado la consejera.

Así, la consejera de Economía ha mantenido que "defendemos a los empresarios y a los autónomos, que son los que crear riqueza y empleo. Tenemos que estar ahí para ellos. Ponerles las menos trabas posibles. Por ejemplo, desde enero se pueden pagar las tasas de Madrid por Bizum, lo que facilita la vida de las personas y empresas".

En su intervención, ha destacado que su estrategia "es contraria al Gobierno Central, no por ideología, sino porque ellos están dispuestos a todo por conseguir estar sentado en Moncloa y les permiten todo a los independentistas. Aragonés ha venido a Madrid diciendo que quiere un pacto fiscal que no está recogido en la Constitución y se carga la solidaridad entre españoles. Somos un único país de 17 autonomías y 2 ciudades autónomas, es normal que unas regiones sean más ricas que otras y todos debemos colaborar".

En este sentido, Albert ha afirmado que "los catalanes han gestionado mal a los demás españoles y desde Madrid estamos en contra de la condonación de la deuda. Madrid nunca ha tenido deuda, pero estamos orgullosos de eso. Los mercados lo han reconocido como en el último informe de BBVA. En este sentido, los mercados nos avalan y por eso tenemos que darles credibilidad".

"Madrid tiene el 54% de la inversión extranjera de España. La inversión en España no ha dejado de caer, por culpa de la incertidumbre, por eso pido al Gobierno que ponga orden y se centre en la creación de empleo, pues seguimos siendo los líderes en la tasa de desempleo", ha afirmado.

Para finalizar su intervención, la consejera ha hablado de la transformación digital: "En la Comunidad de Madrid nos preocupa la situación, pues las empresas dicen que les falta talento y eso se relaciona con el desempleo juvenil. Los jóvenes que no trabajan no tienen estudios secundarios y hay que darles las habilidades que las empresas necesitan. Esas son habilidades digitales, por eso se ha creado el plan de empleo digital con 20.000 millones de euros para que 9.000 jóvenes se formen en lo que pide el mercado y asegurar el 60% de contratación".