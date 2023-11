Albert, consejera de Ayuso: "Menos horas sin tocar los sueldos es estúpido. En un mundo mágico, querría 30"

El Tribunal Constitucional tiene previsto pronunciarse este martes sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el impuesto a las grandes fortunas establecido por el Ejecutivo central el pasado diciembre.

El conocido como "impuesto a los ricos" ha sido uno de los grandes caballos de batalla a los que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor, ha tenido que hacer frente desde que, este verano, Ayuso la nombrara como la sustituta de Javier Fernández Lasquetti.

Albert era una de las pocas consejeras que estaba en las quinielas antes de que su nombre saliera en el boleto 'ganador', pero no precisamente como consejera de Economía (área en la que está formada), sino que parecía la próxima titular de la cartera de Educación. Sus años al frente de la viceconsejería la avalaban.

[Madrid, la única región que no puede acogerse a la quita de deuda: "Esto no va de dinero, es repartir miseria"]

En su entrevista con Madrid Total (realizada a última hora de la tarde del lunes), Albert saca su faceta de economista y, recién llegada de dar clases en la universidad -una de sus grandes pasiones-, se encierra en su despacho del barrio de Chamberí para "ocuparse por los que les preocupa a los madrileños".

Desempleo, impuestos, inflación, carrera profesional… son términos con los que se desenvuelve con soltura entre un mar de reuniones con todo. "Menos con las ministras del Gobierno en funciones" de Pedro Sánchez que no le han dicho ni "hola".

La consejera saca su faceta más política en un momento en el que la condonación de la deuda de las comunidades se ha convertido en el tema de conversación de todos por el pacto alcanzado entre el PSOE y los independentistas catalanes.

No es el tema del que la gente "más habla en el metro", como diría la ministra de Justicia, Pilar Llop, pero ella, como buena profesora, lo explica para el común de los mortales: "Pan para hoy, hambre para mañana".

PREGUNTA -: EL ESPAÑOL ya adelantó en exclusiva la ponencia firmada por María Luisa Balaguer por la que se propone la desestimación íntegra del recurso de la Comunidad de Madrid. Presuponiendo que esto sea así, ¿Qué piensa hacer la región?

RESPUESTA: Para empezar, estamos esperando y respetamos a la Institución, no como otros. Pero no estamos de acuerdo con los argumentos principales que se han esgrimido, sobre todo con el argumento de fondo.

Todos los juristas de prestigio dicen que el mal llamado impuesto de las grandes fortunas es un impuesto de patrimonio 2.0. Por ello, claramente hay una superposición. Estoy convencida de que esto si pudiera tener otra vuelta y no tuviera determinados matices políticos, todos estaríamos de acuerdo.

"En cuanto podamos, vamos a bajar el otro 0,5 la parte del tramo autonómico del IRPF, pero no lo vamos a hacer ya"

¿Les queda algún as en la manga para pararlo?

Veremos lo que podemos hacer. La gente está hablando de ir al Tribunal Europeo, pero ellos en eso no se meten porque no tienen competencias.

Y, desde el desconocimiento, ¿no se podría hacer algún tipo de bonificación fiscal para compensar a esas personas?

Estamos estudiando la posibilidad de seguir bajando impuestos a todos los madrileños y, por ende, los que salgan perjudicados podrán beneficiarse. Pero no hay una medida específica para las personas a las que afecta este tributo. Sería jurídicamente imposible y hacer trampas. Y nosotros no somos de hacer trampas.

La entrevista se realizó en la sede de la Consejería el lunes, 6 de noviembre. Laura Mateo

¿Me puede adelantar alguna bajada de esas que están estudiando?

Tenemos algunas que las vamos a ir haciendo en función de la situación. Además de en sectores concretos que queremos potenciar. Pero no, no las tenemos todavía elaboradas.

¿Ni un "Madrid estudia" para el titular?

No (Se ríe). Además, llama un poco la atención que tenemos un montón de deducciones, desgravaciones, impuestos eliminados… Y aun así nos dicen… ¿qué más vais a hacer? Claramente, en cuanto podamos, vamos a bajar el otro 0,5 la parte del tramo autonómico del IRPF, pero no lo vamos a hacer ya.

Primero porque queremos ver cuál ha sido el efecto del 2022, que hasta que no termine este año y se liquide no lo sabremos. No se trata de bajar los impuestos por bajarlos, sino de generar más actividad económica y crecimiento.



El Constitucional, no sólo se ha pronunciado sobre este recurso de la Comunidad de Madrid. Ya se pronunció sobre el que presentaron contra el currículum de Bachillerato y lo rechazó. ¿Son los recursos de inconstitucionalidad eficientes para hacer frente a las políticas de Sánchez?

Deberían, porque el Tribunal Constitucional ha sido el último garante de que nuestra norma fundamental, la Constitución, se cumpla y se haga cumplir. Pero últimamente, estamos ante un Tribunal Constitucional en el que las cuestiones se están politizando y eso es un error. Aun así, confió en la Justicia y en que esto tiene que tener los días contados. Necesitamos de la imparcialidad del Constitucional, porque si no, nos convertiremos en un país de poco creíble.

"Últimamente, estamos ante un Tribunal Constitucional en el que las cuestiones se están politizando y eso es un error"

Uno de sus grandes anuncios para el 2024 ha sido la deflactación del IRPF. Dejarán de aplicar esta medida cuando la inflación se estabilice en el 2% ¿Cuándo prevén que esto ocurra?

Con las políticas fiscales y económicas que lleva a cabo el que parece que va a ser el próximo gobierno. va a ser cada vez más difícil. El acuerdo social-comunista del PSOE y Sumar va a continuar con el impuesto a las eléctricas, a los bancos y apuesta por las reducciones de jornada laboral. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que las empresas, en la medida de lo posible, se lo van a trasladar al consumidor. Eso, unido a la situación geopolítica que estamos viviendo, va a hacer es difícil que la inflación vuelva a donde debería estar.



Albert fue viceconsejera de Educación la pasada legislatura. Laura Mateo

Durante la campaña electoral, Isabel Díaz Ayuso aseguraba que si Sánchez llegaba de nuevo al poder las empresas se irían de Madrid (y de toda España), ¿tiene datos sobre esto?

De momento tenemos lo contrario, pero porque Sánchez todavía no es presidente y en Madrid estamos trabajando mucho. Nos hemos convertido en un lugar de referencia donde existe la seguridad jurídica, donde no hay trabas, donde sabes que no hay impuestos propios, donde sabes que no te vas a encontrar un impuesto nuevo a la vuelta de la esquina… Aquí todos los días, seguimos recibiendo industrias que quieren venir a invertir.

Ahora, esto dura lo que dura. Si seguimos teniendo todas estas imposiciones del Gobierno central y todos estos gravámenes… pues buscarán lugares tan cercanos como Portugal o Irlanda para irse. Es muy difícil cuantificar cuánto vamos a perder, porque son inversiones que podrían llegar a materializarse y que nunca vamos a ver.

Entonces hay que diferenciar entre lo que hacemos en Madrid, y que todo el mundo nos dice que quiere venir a invertir aquí, y luego las restricciones y gravámenes del Gobierno central. El patrimonio es muy libre y lo vamos a perder. No somos tan especiales.

Por qué siempre hablamos de inversores que marchan a Portugal y no a País Vasco, ¿Que tiene una política fiscal completamente ajena al Gobierno central?

Siempre me lo preguntan. País Vasco tiene una situación económica especial, por lo que todos sabemos, pero no es un lugar especialmente atractivo para las empresas. Es una región donde está creciendo muy poco el número de estudiantes, la natalidad, no hay gente que se quiera ir a vivir al País Vasco… No se crece en la población. No es un sitio donde la gente le apetezca ir a vivir, donde haya oportunidades, donde te vayas a sentir integrado… Aquí en Madrid vengan de donde vengan se sienten como en casa.

¿Qué opina de las acusaciones de Vox que aseguran que su política fiscal, con medidas como la rebaja a inversores extranjeros, solo beneficia a los extranjeros?

Que no es cierto. Primero se tienen que convertir en nuevos contribuyentes porque toda la desgravación la tienen vía IRPF. Es decir, que lo que estamos ganando son nuevos inversores. ¡Y claro, que para captar inversión tienes que dar algún incentivo! Además, esos nuevos contribuyentes generan más actividad económica y, lo más importante, más empleo.

La Comunidad de Madrid acaba de registrar los presupuestos en la Asamblea de Madrid y se debatirán a finales de diciembre. Laura Mateo

El pacto entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez implica que el Estado condonará el 20% de la deuda viva que tiene la Generalitat. ¿Eso cómo va a afectar a los madrileños?

No queremos que se le condone la deuda a nadie porque es mentira. Ellos no están perdonando una deuda, se la están trasladando a todos los españoles y eso hace que nos volvamos poco creíbles ante los mercados internacionales.

Es un error de manual el condenarle la deuda a Cataluña o a cualquier otra región. Las deudas cuando se contraen hay que cumplirlas, porque si no te vuelves poco fiable para los mercados internacionales. Si lo hacen, los mercados sólo nos van a financiar la deuda a un interés muy elevado porque vamos a ser menos fiables. Y eso nos va a hacer mucho daño.

"No se tiene que condonar la deuda ni a Cataluña ni a ninguna otra región. Las deudas hay que pagarlas porque no se perdonan, se trasladan y la pagan nuestros bisnietos"

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, precisamente iba por el otro camino. En su cuenta de Twitter exigía 17.800 millones por la condonación de deuda a Cataluña más 15.000 por infrafinanciación.

Las cuestiones de financiación se tienen que tratar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no en los despachos de Waterloo ni de Barcelona. Pero, insisto, no tiene que haber condonación de deuda, ni de Cataluña ni de ninguna otra región. Porque cada uno tiene que pagar su deuda y en sus plazos y no entrar en "esto para ti y esto para mí", porque eso es repartir la miseria. Las deudas hay que pagarlas.

Cuando se condona la deuda no se perdona, se traslada y a cada español le van a tocar x millones de euros más. Lo único que estamos haciendo es obligar a nuestros bisnietos a seguir pagando una deuda que nunca han generado.

Es decir, que si Hacienda por ejemplo, les perdona la quita y les ofrece reducir la deuda de Madrid, ¿van a decir que no?

Obviamente no vamos a perjudicar a los madrileños. Pero no quiero entrar en eso, porque si entramos en el "qué hay de lo mío", estamos haciéndoles el juego. Es una barbaridad que para que el señor Sánchez consiga ser investido se rompa España y la seguridad que tenemos como país. No podemos jugar ese juego. Me niego.

Cuando lleguemos a ese río, lo cruzaremos. ¿Ese rio es la reforma de la financiación autonómica?

Por su puesto, y, además, un río que deberíamos de haber cruzado ya. Han tenido cinco años y no han convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hay que recordar que, en 2009, cuando se hizo la última reforma, ya se hizo como se está haciendo ahora. Pactaron con Cataluña con una serie de indicadores y el resto, según les convenía. Crearon una serie de indicadores para beneficiarnos o perjudicarnos.



¿Qué pedirían a la nueva financiación?

Unos criterios que favorezcan más a los madrileños, porque lo que no puede ser es que pasemos de ser los que mayor capacidad fiscal tenemos (los más solidarios), a ser número 12, de tal forma que nuestros servicios esenciales se financian peor.

"La financiación autonómica no se puede pactar de forma bilateral y hacer una especie de cupo a la catalana"

¿Y, negociar una nueva financiación en un momento en el que Sánchez depende tanto del independentismo, no puede serles más perjudicial?

No lo sé, ojalá lo supiera, pero Pedro Sánchez no se puede olvidar de que es el presidente de todos los españoles. No es el presidente de Cataluña, ni es el presidente de Extremadura, ni de Castilla-La Mancha… Debe representar los intereses de todos. Por eso voy a buscar un sistema que entre todos para llegar a un acuerdo por consenso.

Pero, con la situación política actual, ¿creen que se pueden mejorar las condiciones de Madrid respecto a las pactadas en 2009?

Si no se puede sacar nada mejor, España va a tener un serio problema. Las regiones que más aportan al sistema son Madrid (70%), Cataluña (23%) y Baleares (4%). Si sacas de la ecuación a Cataluña, y además no haces unos repartos más equilibrados, lo único que vas a hacer es que el sistema se rompa, que a lo mejor es lo que quieren. Nosotros lo que queremos es seguir los cauces que marcó la Constitución. No puede ser es que se pacte de forma bilateral y les hagan una especie de cupo a la catalana.

La deuda de Madrid se ha multiplicado por 3 desde 2007 y, aun así, tienen unos presupuestos récords en inversión. ¿Cómo se cuadra eso?

Con equilibrio presupuestario. No somos unos chalados. Cumplimos el techo de gasto y tenemos el PIB más alto de todas las comunidades autónomas. ¿Eso que quiere decir? Que es donde más crecimiento económico hay y que, en función del crecimiento económico, se generan los impuestos de IRPF y de sociedades e, indirectamente, también del IVA. Con lo cual, nosotros ahí vamos a tener una recaudación del 50%. Todo eso, sumado, claro, a lo que repercute de la subida de la inflación.

En cualquier caso, nosotros dejamos dos partidas sin contingencia, con un gran margen para poder mover recursos en caso de que se produzca alguna desviación sobre las previsiones que nosotros tenemos.

La consejera no ha recibido ninguna carta o llamada de ningún alto cargo de los ministerios de Sánchez. Laura Mateo

Una de las reclamaciones que más le han llegado desde que se ha convertido en Consejera ha sido la vuelta a la jornada de las 35 horas por parte de los funcionarios. Ya se reunió con ellos. ¿Los funcionarios de Madrid van a volver a esa jornada laboral?

Nos reunimos con ellos y el único tema que les importaba eran las 35 horas, cosa que llamó un poco la atención en un momento en el que hay problemas de productividad en toda España. A mí no me parece que sea un problema fundamental. Además, de muchos funcionarios tienen teletrabajo que era, precisamente, la razón por la que se justifican muchas veces las 35 horas: para poder conciliar mejor.

Nosotros estamos pensando en cómo hacer más interesante la carrera profesional del funcionario para conseguir más talento, temas salariales, que haya una formación que sea acorde al momento de digitalización que vivimos… y luego ya veremos las 35 horas. Yo se lo pregunté: "¿A los trabajadores que representáis lo único que os piden son las 35 horas? Tengo serias dudas".

¿Entonces…?

Es un tema que está ahí, pero no es prioritario, y así se lo dije. Para mi es mucho más importante la carrera profesional del funcionario, que las 35 horas. Y estoy convencida de que muchos funcionarios estarían conmigo.

"Quiero hablar con los ministerios de Sánchez para hablar de temas que le preocupan a los madrileños como si van a quitar el descuento del abono transporte"

La jornada laboral es un tema de actualidad. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han comprometido a reducirla a 37,5 horas en la empresa privada.

Se está planteando algo tan estúpido como bajar la jornada a 37,5 sin reducir los salarios. Estoy completamente en contra. No puedes bajarla sin cambiar los salarios. ¿Por qué? Porque competimos en un mundo global. Quieren obligar al empresario a contratar más o a que la productividad caiga y, si la productividad cae o los salarios suben, lo único que hacen es incrementarse los costes al empresario.

Al final, ese buenismo que dicen practicar tiene un efecto muy perverso para los trabajadores. Si tú pudieras vivir en un mundo mágico en el que reduces la jornada y no hay efectos ni consecuencias, yo no querría 37 sino 30. Pero el mundo no funciona así. Con esta medida van a perjudicar al trabajador que no tiene una gran experiencia y que es el primero que sale en las listas de despidos.

Lleva en el cargo desde verano, estamos en noviembre. ¿Cómo es su relación con alguna de las ministras? ¿Se ha reunido o hablado con alguna de ellas? ¿Nadia Calviño o Yolanda Díaz?

No. Es como si no existiéramos. Yo entiendo que el gobierno está en funciones, y no necesito una bienvenida. Simplemente que me llame y que me convoque por las cuestiones que les importan a los madrileños: la financiación autonómica, qué impuestos piensan dejar…

Quiero saber si van a quitar o no las subvenciones al transporte. Quiero saber cosas que les afectan a los madrileños y que a mí me preocupan. Y sin embargo, no he recibido ninguna llamada ni carta y no hace falta que sea de la ministra, puede ser cualquiera de su Ministerio. Pero nada.

Se prevé que este miércoles se pronuncie el TC sobre el recurso contra el impuesto a los ricos. Laura Mateo

Sigue los temas que te interesan