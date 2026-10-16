El presidente del TSJ de Andalucía, Lorenzo del Río; Perelló y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda. CGPJ

La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, recibe la medalla de oro del Colegio de Abogados de Melilla

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, recibe la medalla de oro del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla en reconocimiento a su trayectoria e independencia. El acto incluye la jura de nuevos letrados, homenajes a juristas con 25 años de ejercicio y un reconocimiento a la Comisión del Turno de Oficio. Durante su visita a Melilla, Perelló ha recorrido las instalaciones judiciales e interesádose por las necesidades de la Administración de Justicia local junto a magistrados y representantes judiciales. La agenda institucional de la presidenta del TS y del CGPJ concluye con una visita a la sede del Gobierno de la Ciudad Autónoma para firmar en el libro de honor.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, recibirá este viernes la medalla de oro del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla.

En el mismo acto, también jurarán o prometerán los nuevos letrados y se rendirá homenaje a quienes han cumplido 25 años de ejercicio profesional y a la Comisión del Turno de Oficio del Colegio en el XXX Aniversario de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

El Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad acordó conceder a Perelló su medalla de oro en atención a su trayectoria jurídica, “desarrollada al servicio de la Justicia", según un comunicado del CGPJ.

También destacaron "su rigor técnico, su independencia, su profundo conocimiento del Derecho público y su contribución decisiva al fortalecimiento del Estado de Derecho”.

Durante su estancia en la Ciudad Autónoma, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha visitado el Tribunal de Instancia de Melilla.

Allí ha mantenido un encuentro con los magistrados de este órgano judicial y se ha interesado por las necesidades de la Administración de Justicia en este partido judicial.

Acompañada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, Perelló también ha recorrido las instalaciones del Servicio de Guardia de la Fiscalía de Área y del Servicio Común de Tramitación.

Posteriormente se ha reunido con la Secretaría de Gobierno antes de reunirse con los magistrados destinados en Melilla, encabezados por el presidente del Tribunal de Instancia, Álvaro Salvador Prieto.

Finalmente, la presidenta del TS y del CGPJ se desplazará hoy a la sede del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, donde firmará en el libro de honor.