El Tribunal Supremo oirá a acusaciones y defensas sobre la aplicación del fallo del TC que amnistía la malversación

Llarena deberá decidir sobre el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig, tras suspender provisionalmente la orden nacional de detención contra ellos.

Tres magistrados de la Sala Penal decidirán si levantan la inhabilitación para cargo público que aún pesa sobre los cuatro condenados, ya indultados de la pena de prisión.

La decisión del TC afecta a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva, condenados por malversación vinculada al 1-O y al procés.

El Supremo abre un plazo de cinco días para que acusaciones y defensas aleguen sobre el fallo del Constitucional que ordena aplicar la amnistía a la malversación.

La Sala Penal del Tribunal Supremo y el magistrado instructor de la causa sobre el proceso independentista catalán, Pablo Llarena, han decidido dar un plazo breve a las acusaciones y defensas para que tengan la oportunidad de alegar sobre la aplicación del fallo del Tribunal Constitucional aprobado ayer por mayoría.

Por siete votos frente a cinco, el TC decidió que la ley de amnistía debe ser aplicada al delito de malversación de fondos públicos.

La sentencia, que ha sido comunicada esta mañana al Tribunal Supremo, afecta al exvicepresidente catalán y presidente de ERC Oriol Junqueras y a los exconsejeros Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva.

Los cuatro fueron condenados por la Sala Penal por malversar cuantiosos fondos públicos al referéndum ilegal del 1-O y a otras actividades del 'procés'.

De los siete magistrados que conformaron el tribunal que juzgó esos hechos solo están en activo en este momento tres de ellos: el actual presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta; su antecesor, Manuel Marchena, y Antonio del Moral.

Los tres jueces son legalmente suficientes para encargarse del cumplimiento del fallo del TC, por lo que, tras las alegaciones de las partes, se pronunciarán sobre el levantamiento de la inhabilitación para cargos públicos que aún pesa sobre los cuatro condenados. Antes de ser amnistiados, el Gobierno de Pedro Sánchez les indultó de la parte de la pena de prisión que no habían cumplido cuando se otorgó la medida de gracia en junio de 2021.

La decisión del Constitucional afecta también al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig. Huyeron de España hace nueve años, por lo que están procesados y no serán juzgados.

Ayer mismo, Llarena dejó sin efecto provisionalmente la orden nacional de detención que pesaba sobre los tres encausados, pero ahora le corresponde decidir si deja también sin efecto el procesamiento y eleva el sumario a la Sala Penal.

Es la Sala la que tiene que resolver sobre la conclusión del sumario en aplicación de la ley de amnistía, por lo que los trámites procesales para cumplimentar el fallo del TC en el caso de Puigdemont, Comín y Puig no dependen solo del instructor.

El plazo de cinco días para oír al fiscal, abogado del Estado, acusación popular (Vox) y defensas terminará a finales de la semana que viene. Será a partir de entonces cuando el Tribunal Supremo resuelva definitivamente sobre la amnistía del 'procés'.