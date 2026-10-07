La líder de Los Rocho declara a la UCO que el socio de Leire le dijo: "La Biedma es un grano en el culo, hay que eliminarla"

El informe recoge contactos iniciados por Facebook y notas de Javier Pérez Dolset sobre información de Sáenz de Tejada acerca de la magistrada.

La UCO sitúa a Sáenz de Tejada como intermediario de la trama de Leire Díez para tratar de influir en el procedimiento judicial sobre el hermano del presidente.

La líder de Los Rocho entendió que el grupo quería causar daño físico a Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, y aseguró que se negó a colaborar.

Cintia Rocho declaró a la UCO que Luis Sáenz de Tejada se refirió a la jueza Beatriz Biedma como «un grano en el culo» y planteó «eliminarla».

Cintia Rocho, la líder del clan pacense de Los Rocho a la que la trama Leire propuso "eliminar" a la juez Beatriz Biedma, confirmó a la Guardia Civil dichos contactos con esta supuesta red criminal, de la que formaba parte Leire Díez, la fontanera del PSOE.

Así consta en un informe firmado por la Unidad Central Operativa (UCO) y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Rocho declaró hace unos días a los agentes de la UCO que, en uno de esos contactos, un interlocutor se refirió a "la Biedma" como "un grano en el culo" y sugirió "eliminarla".

"A palos aprende el burro", aseguró que le dijo un enviado de la trama Leire, que no era otro que Luis Sáenz de Tejada, un magistrado expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por malos tratos a su pareja.

Biedma era la instructora que, por entonces, investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De ahí que se convirtiese en objetivo de la trama Leire, dedicada, supuestamente, a boicotear las causas judiciales incómodas para el PSOE y el Gobierno.

Sáenz de Tejada, que es actualmente abogado, también tenía a Biedma como enemigo, por lo que, aparentemente, se implicó en las maniobras de Leire Díez y el resto de la trama para boicotear a la magistrada.

Interrogada por la UCO, Cintia Rocho también manifestó a los agentes que, durante su conversación con Sáenz de Tejada, entendió que éste y su grupo "querían causar un daño físico" a la instructora.

La mujer, hija del patriarca de Los Rocho asesinado en 2025, aseguró a la Guardia Civil que se negó a colaborar en dichas maniobras.

El informe policial, ya enviado al juez del caso Leire, Santiago Pedraz, revela que Cintia Rocho y Sáenz de Tejada contactaron por primera vez a través de Facebook, plataforma en la que el exjuez lanzaba críticas a lo que denomibana "mafia judicial en Badajoz".

De hecho, el hoy abogado también posee un canal de YouTube —en el que aparece vestido con la toga de juez, aunque fue expulsado de la carrera judicial—, en el que arremetió contra Biedma.

De hecho, en uno de sus vídeos comentó que conocía a qué colegio iban sus hijas.

La UCO concluye que el grupo de Leire Díez "se habría servido de Sáenz de Tejada para tratar de incidir en el procedimiento judicial seguido respecto al hermano del presidente del Gobierno".

Ello se desprende, entre además de los datos mencionados, de las notas halladas en un teléfono del empresario Javier Pérez Dolset, miembro del grupo de Leire y que anotó: "Luis Sáenz de Tejada tiene toda la info [sobre la instructora de la causa que terminó en la condena del hermano de Pedro Sánchez]".

La UCO añade que la elección del exjuez para estas maniobras no fue causal, sino que se hizo "teniendo en cuenta que venía realizando, a través de su canal de YouTube, publicaciones dirigidas a cuestionar las actuaciones desarrolladas por los magistrados de Badajoz".

Todo ello, según la UCO, fue conocido por la fontanera del PSOE, Leire Díez, "lo que vendría a reforzar la estrategia seguida por la presunta organización criminal, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".