El juez exculpa al antiguo gestor de las redes sociales de Vox de agresión sexual a un menor y archiva la causa

El denunciante situó los hechos en 2023 y presentó la denuncia a finales de 2025, en un contexto de conflicto entre la dirección de Vox y la asociación Revuelta.

La resolución señala que la única prueba contra Esteban era la declaración del denunciante, quien amplió ante el juez el relato realizado previamente en Policía.

El magistrado Marcelino Sexmero descarta indicios racionales de criminalidad y concluye que no hubo superioridad, intimidación, violencia ni vulnerabilidad.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid archiva la causa contra Javier Esteban, exgestor de redes sociales de Vox, por una denuncia de agresión sexual a un menor.

El juez que investigaba a Javier Esteban, el antiguo gestor de las redes sociales de Vox, por un supuesto delito de agresión sexual contra un menor ha archivado la causa.

En una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Marcelino Sexmero, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, da carpetazo al asunto al descartar la existencia de "indicios racionales de criminalidad".

Sexmero señala que, en este caso, no existen más elementos contra Esteban que la declaración del denunciante.

Y, de hecho, el juez desliza cuál fue el "contexto" en el que se produjo: en plena guerra entre la cúpula de Vox y las juventudes oficiosas del partido, integradas por la asociación Revuelta, a la que pertenecía el menor de edad.

El pasado 4 de marzo, el juez tomó declaración a este último, quien aseguró que Esteban, nacido en 1998, le realizó tocamientos indeseados y de carácter sexual cuando él sólo tenía 16 años de edad.

Sin embargo, la resolución judicial que archiva la causa concluye que no existió situación de "superioridad" ni de "intimidación" del denunciado hacia el denunciante, quien tampoco sufrió ni "violencia" ni "vulnerabilidad".

De hecho, el instructor reprocha que el denunciante, cuando declaró en el Juzgado, amplió sustancialmente la narración que había realizado previamente ante la Policía.

Frente al relato original —hechos que, a lo sumo, constituirían un presunto acoso—, el joven dijo al juez que llegó a sufrir tocamientos indeseados en las partes íntimas.

La denuncia

Este periódico tuvo acceso a la denuncia que el joven presentó, a finales de 2025, en una comisaría de Policía Nacional. En ella, se relataba que la supuesta agresión sexual habría ocurrido en 2023.

Sin embargo, no fue denunciada hasta más de dos años después, cuando se desencadenó un conflicto entre la cúpula de Vox, a la que pertenecía Esteban, y la asociación Revuelta.

El denunciante relató en comisaría que Esteban, el día de 2023 que quedaron para conocerse, se acercó a él "más de la cuenta" y le tocó con "ánimo sexual y libidinoso" y sin su consentimiento.

Cuando el ex community manager de Vox declaró ante el juez, relató que ambos habían sido pareja y, por tanto, mantenido relaciones sexuales, consentidas por el menor en todo momento.

Chats de WhatsApp entre el denunciante y el denunciado. EL ESPAÑOL

La denuncia también aportaba varias capturas de chats de WhatsApp entre Esteban y el denunciante, en las que se aprecia cómo el primero pregunta al segundo si prefiere "carne o pescado", en alusión a sus preferencias sexuales.

El pasado diciembre, tras ser denunciado, Javi Esteban, en sus redes sociales, negó haber cometido agresión sexual alguna.

"En mi vida. Demostraré mi inocencia", se defendió. Pese a ello, dimitió como community manager del partido "para no dañar a Vox".

También anunció que pediría su baja como militante.

Al conocerse la presentación de la denuncia, fuentes de Vox la enmarcaron en la guerra abierta que la formación mantenía con Revuelta.