El fiscal se despide del juez Peinado arremetiendo contra su "precipitación" para mandar a Begoña y su asistente a juicio

El fiscal expresó su desacuerdo con la negativa a aplazar la audiencia preliminar, aunque consideró que la ausencia de la investigada no causó indefensión.

Peinado dejó el caso listo para su envío a la Audiencia Provincial de Madrid justo antes de su jubilación, limitando los cargos a malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

El juez convocó audiencias en días inusuales, como sábados y domingos, y en horarios poco habituales, generando molestias a los abogados de las partes.

El fiscal ha criticado la "precipitación" y "extralimitación" del juez Peinado al acelerar los trámites para enviar a juicio a Begoña Gómez y su asistente.

El fiscal que ha intervenido en la investigación por presuntos delitos de corrupción contra Begoña Gómez ha criticado en un escrito la "extralimitación" del juez Juan Carlos Peinado y su "precipitación" para convocar cuanto antes la audiencia a las partes previa a enviar a juicio a la esposa del presidente del Gobierno y a su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez.

"No es usual, habitual ni normal en los usos conocidos esta precipitación y celeridad en el señalamiento de ciertos trámites (e incluso horarios), dejando a las partes y profesionales en situaciones ciertamente extrañas", se queja el fiscal José Manuel San Baldomero en referencia a lo que ha sido una constante a lo largo del procedimiento, que ha incluido citaciones en sábados e incluso domingo, en fechas próximas a días festivos y puentes, y con frecuencia en horario vespertino.

Se trata de uno de los últimos escritos, si no el último, del fiscal dirigido a Peinado, que ayer dejó el servicio activo en la carrera judicial al alcanzar la edad forzosa de jubilación, los 72 años.

Peinado ha dejado el procedimiento listo para su envío a la Audiencia Provincial de Madrid, que en las próximas semanas deberá designar un magistrado-presidente para seleccionar al Jurado que juzgará a Gómez y Álvarez.

Para ello, el instructor tuvo que convocar a las partes a una audiencia preliminar y decidir luego sobre la apertura de juicio oral, limitando los cargos a los que le indicó la Audiencia Provincial madrileña: malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Peinado quería liquidar esos trámites antes de cogerse unos días de vacaciones que le quedaban antes de su retiro.

La audiencia se celebró el pasado 8 de septiembre. El nuevo defensor de Begoña Gómez, Jaime Campaner, tuvo que coger un vuelo rápidamente desde Barcelona, donde tenía señaladas unas diligencias, mientras que el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, pidió la suspensión del acto al encontrarse su clienta fuera de España y tener interés en asistir a la audiencia.

El escrito del fiscal responde al recurso del letrado De Pablo contra la negativa de Peinado a aplazar la audiencia preliminar.

"Partimos de una presencia de investigado que no es imperativa para celebrar el acto, más allá de que el instructor haya podido extralimitarse y mostrar de nuevo escasa sensibilidad con el resto de intervinientes", indica San Baldomero.

El fiscal hace referencia a que el instructor ha obligado "a intensos y afortunados viajes" a algunos letrados, en alusión a Campaner, "que sin embargo no impidieron la celebración de la comparecencia ese día 8".

"No es usual la celeridad indicada. No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales. No existe quebrantamiento ni exceso en la actuación de la investigada", señala el fiscal, que no apoya el recurso al considerar que su ausencia en la audiencia preliminar no le causó indefensión, pero expresando su enésima discrepancia con Peinado.