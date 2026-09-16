El tribunal que condenó a David Sánchez no borrará de la sentencia que él sabía que se le iba a crear una plaza 'ad hoc'

David Sánchez fue condenado a nueve años de inhabilitación por este caso.

La Audiencia Provincial rechaza la petición de la defensa, aclarando que la prescripción afecta al delito, no a los hechos descritos en la sentencia.

La defensa de David Sánchez solicitó eliminar esa frase, argumentando que el delito de nombramiento ilegal por el que se le acusaba estaba prescrito.

El tribunal mantiene en la sentencia que David Sánchez sabía que la plaza de coordinador en la Diputación de Badajoz se creó para él.

El tribunal que condenó al músico David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ha desoído la petición de borrar de la sentencia de este caso la frase que indica que el artista tuvo "conocimiento previo" de que iba a ser enchufado en la Diputación de Badajoz.

Así consta en un auto aclaratorio firmado por los tres mismos jueces de la Audiencia Provincial pacense que impusieron a David Sánchez la pena de nueve años de inhabilitación.

Tras ser condenado, la defensa del músico exigió suprimir de la sentencia la frase que señalaba que el artista tuvo "conocimiento previo de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios [de la Diputación de Badajoz] se había creado para él".

Sin embargo, los magistrados que le condenaron señalan que "no ha lugar a la expulsión de la sentencia de las frases mencionadas" por la defensa del músico.

¿Cómo justificaba el abogado de David Sánchez tal petición? Durante el juicio, celebrado a principios del pasado junio, el tribunal consideró prescrito el delito más leve del que estaba acusado el músico, el de aceptación de nombramiento ilegal.

Por tanto, en línea con lo solicitado por la Fiscalía, no fue juzgado por este extremo.

Por ello, el abogado de David Sánchez solicitó eliminar de la sentencia la frase mencionada. Pero la Sección Primera de la Audiencia Provincial lo rechaza.

"La prescripción atañe al delito, no a los hechos y se ha razonado al respecto en la sentencia cuya aclaración se interesa", responden los jueces José Antonio Patrocinio, Emilio Serrano y María Dolores Fernández Gallardo.

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