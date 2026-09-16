La Policía no halla pagos de Cospedal a Villarejo pero constata charlas entre ambos para proteger al PP de Bárcenas

Los agentes han transcrito numerosas conversaciones grabadas por Villarejo, en las que trataba temas sensibles como el caso Bárcenas y el independentismo catalán junto a Cospedal.

El análisis policial no ha hallado correos electrónicos, transferencias ni archivos de audio comprometedores entre Cospedal y Villarejo.

La Unidad de Asuntos Internos ha confirmado que Cospedal y Villarejo mantenían reuniones frecuentes para abordar estrategias para proteger al PP del caso Bárcenas.

La Policía Nacional no ha encontrado pruebas de pagos ni transferencias de María Dolores de Cospedal al excomisario Villarejo.

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional no ha hallado transferencias o pagos de María Dolores de Cospedal, mientras ésta era secretaria general del PP, al excomisario José Manuel Villarejo.

Ahora bien, la UAI sí ha constatado que ambos se reunían habitualmente para conversar sobre, principalmente, cómo proteger al Partido Popular de las posibles consecuencias del caso Bárcenas. O sobre la amenaza que, por entonces, suponía el independentismo catalán.

Tras las insistentes peticiones del PSOE, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, encargado de investigar el llamado caso Villarejo, ordenó a Asuntos Internos "identificar si entre el material incautado a Villarejo [existen] conversaciones con contenido que pueda aportar indicios de criminalidad" contra Cospedal.

También, si esos indicios podrían extraerse de "correos electrónicos o transferencias bancarias" intercambiadas entre la expolítica y el excomisario.

En respuesta, según figura en un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, ya en manos del juez, la UAI concluye que "no se han localizado tales conversaciones (archivos de audio) con la señora De Cospedal, como tampoco correos electrónicos o transferencias bancarias".

Ahora bien, los agentes sí han transcrito decenas de conversaciones, que habían sido grabadas por Villarejo, que éste mantuvo con Cospedal.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.