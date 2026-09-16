La juez del 'caso Ceuta' cita de testigo a Vivas y al 'ex número 2' del delegado de Gobierno y pide la lista de alertas

Se requerirá a plataformas tecnológicas la conservación y entrega de datos de perfiles vinculados a la convocatoria de la marcha sobre Ceuta para identificar a sus responsables.

La magistrada ha encargado un análisis biométrico y de reconocimiento facial para identificar posibles agentes marroquíes que guiaron a los migrantes.

Se solicita a organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos emitidos antes del suceso, así como sus destinatarios y medios de comunicación empleados.

La juez María Tardón cita como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, por la invasión de Ceuta en julio.

La juez María Tardón, encargada de investigar la invasión de Ceuta del pasado mes de julio, ha citado a declarar como testigos al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz.

Este último dimitió hace escasos días de su puesto. Y lo hizo asegurando que sí informó a su superior —al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano— de la preocupación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por una posible entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, como así sucedió.

Por otro lado, la juez Tardón solicita a numerosos organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que emitieron sobre este episodio, así como los destinatarios de las mismas y el medio utilizado para su comunicación y difusión, junto a la fecha y hora en la que se difundió cada una.

En un auto fechado este martes, la magistrada cita a declarar a Vivas para el 30 de septiembre y al exjefe de gabinete de la Delegación para el 1 de octubre. Ese mismo día, también tomará declaración al jefe de la Policía Local de Ceuta.

Asimismo, la juez Tardón, a instancias de la Fiscalía, ha encargado un "análisis biométrico y de reconocimiento facial" de todas las personas a las que un informe policial señalana como posibles agentes marroquíes, vestidos de paisano, y que se dedicaron a guiar a la masa migratoria hasta Ceuta.

La magistrada también tiene intención de "identificar el origen de la convocatoria, reconstruir el proceso de difusión y coordinación y determinar la existencia de una dirección organizada de la movilización".

Por ello, exige al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), autor del mencionado informe, "la relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes" de la marcha sobre Ceuta.

También, "los identificadores utilizados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y cualquier otra plataforma analizada", así como "los datos técnicos de geolocalización, horarios de conexión y trazabilidad digital obtenidos respecto de dichos perfiles".

De igual modo, "para identificar personalmente a los responsables de la convocatoria" y "determinar sus conexiones nacionales e internacionales", Tardón emitirá comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a las principales empresas tecnológicas (Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple...).

Todo ello, a fin de que estas potentes compañías conserven los datos de interés para la juez y se los remitan.

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