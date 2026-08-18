Pedraz ordena volver a clonar el móvil del exjefe de gabinete de Sánchez y descarta que sufra indefensión por el ya realizado

Serrano está siendo investigado por su presunta participación en una trama para boicotear causas judiciales que afectasen al Gobierno, el PSOE y el entorno de Sánchez.

Pedraz descarta que Serrano haya sufrido indefensión y asegura que el nuevo volcado, esta vez en presencia del investigado, garantiza los derechos del proceso.

La decisión se toma tras un primer clonado realizado por error por la UCO sin la presencia de Serrano, aunque los agentes no accedieron al contenido del teléfono.

El juez Santiago Pedraz ha ordenado un nuevo clonado del móvil de Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos.

El juez Santiago Pedraz, instructor del llamado caso Leire, ha ordenado un nuevo clonado del clonado del móvil de Juanma Serrano.

Este último es uno de los principales investigados en esta causa judicial. Fue presidente de Correos y, anteriormente, jefe de gabinete de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuye una "participación preeminente" en la trama dedicada, supuestamente, a boicotear las causas judiciales que afectasen al Gobierno, al PSOE y al entorno de Sánchez.

Todo ello, junto a la llamada fontanera del Partido Socialista, Leire Díez, también investigada en este procedimiento y a quien, aparentemente, Serrano enchufó en Correos.

El pasado julio, Pedraz ordenó que se efectuase el clonado del móvil de este ex alto cargo en presencia del propio investigado.

Ahora bien, la UCO, por error, ya lo había efectuado para entonces. Lo hicieron entre el 14 y el 15 de julio, aunque los agentes no han accedido aún al contenido del teléfono ni han procesado ni analizado el mismo.

Así las cosas, el juez citó a Serrano el día 5 de agosto para que verificase el contenido de su móvil o, en todo caso, se acordase un nuevo volcado.

No obstante, el expresidente de Correos solicitó que se aplazase dicho trámite, porque su abogado estaría fuera de España en esa fecha. Y el magistrado lo fijó para este martes.

En un escrito de alegaciones, el letrado de Serrano, Bernardo del Rosal, se quejó del volcado ya realizado sin la presencia de su cliente. Solicitó la nulidad de la incautación, por parte de la UCO, del dispositivo. Y planteó que, subsidiariamente, se realizase un nuevo clonado delante del mismo.

El juez ha ordenado esto último. Ahora bien, en una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Pedraz descarta que Serrano haya sufrido "indefensión" por no haber estado presente durante el primer volcado, que queda descartado y no se usará en el procedimiento.

De hecho, el magistrado subraya que la realización de una nueva copia del teléfono, en presencia —ahora sí— del expresidente de Correos, aporta las garantías necesarias a este trámite.

Pedraz subraya que no se han detectado "dudas fundadas" o "deficiencias" en la cadena de custodia del terminal mientras ha estado en manos de la UCO.

Asimismo, señala que la presencia del investigado durante el clonado no está exigida ni por la ley procesal penal ni por la jurisprudencia.

Ahora bien, admite que él sí la ordenó y que el primer volcado realizado por la Guardia Civil, debido a un "error involuntario", no cumplió dicho requisito. Por ello, ordena un nuevo volcado.

La duración del proceso tecnológico de copiado se prevé larga, de más de seis horas, por lo que no finalizará hasta este miércoles, cuando Serrano y Del Rosal volverán a la Audiencia Nacional a verificar el fin del clonado.

El móvil, de momento, lo custodia la UCO. Este martes ha quedado precintado en la sede de la Audiencia Nacional.

El dispositivo le fue incautado a Serrano cuando los agentes de la Guardia Civil, el pasado 27 de mayo, accedieron a la sede central del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.