El CGPJ pide reforzar los tribunales de Ceuta por el "incremento de agresiones sexuales" tras la invasión

El CGPJ pide al TSJA y al Ministerio de Justicia más magistrados y personal de apoyo de forma temporal hasta superar la crisis migratoria.

Se han incoado 96 diligencias por fallecimiento y decenas de diligencias por detenciones e investigaciones en apenas dos semanas.

La sobrecarga afecta especialmente al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, por el incremento de casos relacionados con presuntas agresiones sexuales.

El CGPJ solicita reforzar los tribunales de Ceuta tras el aumento de agresiones sexuales asociado a la reciente entrada de 79.000 migrantes.

La invasión migratoria sufrida por Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio ha desbordado la Administración de Justicia en la ciudad autónoma.

Así lo denuncia un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El dosier, además, subraya la necesidad de reforzar los Juzgados de la ciudad.

Especialmente, la sección de Violencia sobre la Mujer, debido "al incremento de la carga de trabajo (...) en asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales", una situación que el Consejo cree derivada de la entrada de unos 79.000 ilegales en la ciudad autónoma.

Además, como advierte el CGPJ, la situación se agrava "ante el próximo cese del juez en expectativa de destino que presta servicios de refuerzo".

La Comisión Permanente del Consejo ha conocido este martes las conclusiones de dicho infome, solicitado el pasado día 5 de agosto al Servicio de Inspección.

El dosier concluye que la entrada de 79.000 migrantes en Ceuta durante los dos últimos días de julio "ha afectado de manera extraordinaria al desarrollo del servicio público de Justicia".

Particularmente, destaca el Servicio de Inspección, "a la prestación del servicio de guardia".

Por ello, el CGPJ considera "preciso" un refuerzo de dos magistrados/as para dicho departamento y para el Juzgado con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer, que también ha visto incrementada su carga de trabajo.

Por ello, el Consejo ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que inicie los trámites para solicitar esta medida de apoyo.

En la semana comprendida entre el 30 de julio y el 5 de agosto, se han incoado 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 diligencias previas derivadas de la detención de personas, puestas luego a disposición judicial, y otras 15 diligencias urgentes por hechos acontecidos esos días.

En la semana comprendida entre el 5 y el 11 de agosto, se han recibido 72 atestados sobre detenciones o personas citadas a declarar como investigadas.

Como ha informado este martes el CGPJ en un comunicado, el órgano de gobierno de los jueces también ha puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia "la necesidad de incrementar con personal experimentado" los Juzgados de la ciudad.

Se trataría, señala la petición, de una medida "temporal", hasta "la superación de la crisis" migratoria.

El refuerzo solicitado incluye varios funcionarios/as —un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial—, así como, específicamente, un letrado/a de la Administración de Justicia (los anteriormente conocidos como secretarios judiciales).