Expulsado el marroquí que se metió en calzoncillos en la cama de una vecina de Ceuta mientras ella dormía

El supuesto autor de los tocamientos a una menor y el denunciado por violación y tráfico de drogas se encuentran en prisión provisional.

Todas las víctimas de estos hechos son mujeres inmigrantes, dos de ellas menores de edad; una fue presuntamente violada y obligada a vender drogas.

Los juzgados de Ceuta tramitan tres procedimientos por agresiones sexuales cometidas por varones que entraron en la ciudad durante la entrada masiva del 30 de julio.

Un Juzgado ha ordenado la expulsión de España de un marroquí que se metió en calzoncillos en la cama de una vecina de Ceuta mientras ella dormía.

Un Juzgado ha ordenado la expulsión de España del marroquí que accedió a Ceuta durante la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio y que fue denunciado por una vecina de la ciudad por meterse, en calzoncillos, en su cama mientras ella dormía.

Fuentes judiciales precisan que los Juzgados ceutíes también tramitan ya tres procedimientos por agresiones sexuales que habrían sido cometidas por varones que penetraron en la localidad hace dos semanas.

Todas las víctimas son mujeres inmigrantes que también participaron en dicha entrada masiva.

Dos de ellas son menores; una de las cuales, además de haber sufrido una supuesta violación, habría sido obligada, por parte del detenido, a vender drogas.

La otra habría sufrido tocamientos. Sucede lo mismo con la tercera denunciante, quien, no obstante, sí es mayor de edad.

El supuesto autor de los tocamientos sobre la menor está, desde este mismo miércoles, en prisión provisional, por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta.

También está entre rejas, de forma preventiva, el marroquí denunciado por la presunta violación y por obligar a la menor a vender estupefacientes. Se le atribuye un delito de agresión sexual con penetración y otro contra la salud pública.

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