El juez que investiga a Cristóbal Montoro se equivoca y amplía el caso un año, pese a que sólo puede prorrogarlo seis meses

Las empresas contratantes habrían logrado redactar ellas mismas las reformas legales tras la intervención de Equipo Económico.

El secreto de sumario se mantuvo durante siete años y aún no han sido citados a declarar 17 investigados, incluido Montoro.

La causa indaga pagos de 779.705 euros de empresas gasistas a la consultora Equipo Económico a cambio de reformas legislativas favorables.

El juez de Tarragona ha prorrogado por un año la investigación a Cristóbal Montoro y otros altos cargos, superando el límite legal de seis meses.

El juez de instrucción de Tarragona Rubén Rus ha prorrogado de nuevo las diligencias sobre Equipo Económico, en las que se investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a otros nueve altos cargos de ese departamento en la época de Gobierno de Mariano Rajoy.

Lo ha hecho sin oír a las partes, en contra de lo que ordena la ley procesal penal, y hasta el próximo 26 de julio de 2027, es decir, durante un año.

La ley establece que el instructor "oídas las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por períodos iguales o inferiores a seis meses", por lo que la ampliación de las diligencias es posible solo hasta finales del próximo enero, con independencia de que se acuerden, de forma motivada, otras posteriores.

Rus empezó a investigar a Equipo Económico, empresa fundada en 2006 por Cristóbal Montoro, el 2 de agosto de 2018, por lo que las pesquisas acaban de cumplir ocho años.

El instructor mantuvo las diligencias en secreto para todas las partes, menos para la Fiscalía, durante siete años consecutivos. Levantó el secreto el 19 de junio de 2025, cuando dirigió el procedimiento contra el exministro Montoro, otras 27 personas y seis empresas.

Un año después, aún ni siquiera han sido citados a declarar 17 investigados, entre ellos el propio Montoro.

Pagos de gasistas

Rus investiga presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad en relación con presuntos pagos que empresas del sector gasista habrían hecho a la consultora Equipo Económico a cambio de reformas legislativas que les beneficiaron.

Equipo Económico (EE) habría obtenido pagos por importe de 779.705 euros de Air Liquide, Abello Linde SA, Messer, Praxair, Carburos Metálicos y la AFGIM (Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales), que engloba a las anteriores.

Según el instructor, las gasísticas asociadas a la AFGIM habrían contratado a Equipo Económico con la finalidad de que esta consultora interviniese en el procedimiento legislativo para la modificación de la normativa sobre el Impuesto Eléctrico y el IAE.

Se trataba de que "se llevasen a cabo modificaciones legales que satisficieran sus intereses, todo ello mediando precio", dice el juez.

Con anterioridad a la contratación de Equipo Económico, las gasísticas intentaron por otras vías conseguir tales reformas, sin éxito.

"Es la entrada de Equipo Económico la que, sin mediar aparentemente causa alguna, acabó no solo con las reformas pretendidas por las gasísticas, sino que incluso éstas acaban siendo quienes las redactan", señala.

En una resolución dictada el pasado 23 de julio, Rus explica que en los últimos meses se ha incorporado nueva documentación del Registro Mercantil, notarial, bancaria y del Ministerio de Hacienda, cuyo análisis no se ha completado.

El juez justifica la prórroga de las diligencias "a la vista de las declaraciones que restan por efectuar y la vista de los informes que deben incorporarse a la causa, es previsible que de su práctica pueda resultar la necesidad de practicar nuevas diligencias, especialmente tras escuchar a los investigados cuyos argumentos exculpatorios podrían exigir la práctica de actuaciones a posteriori".