La UCO comunica al juez que no ha accedido a 15 teléfonos y memorias de Aldama y Koldo García por estar cifrados

Entre los dispositivos no accesibles hay teléfonos, discos duros y pendrives, cuyos datos no han podido ser extraídos por inviabilidad técnica o por estar cifrados.

La Audiencia Nacional investiga también adjudicaciones de obras públicas y el supuesto 'enchufe' de Jesica Rodríguez, examante de Ábalos, en sociedades públicas.

Los dispositivos fueron incautados durante la 'operación Delorme', relacionada con contratos de mascarillas y presuntas comisiones ilegales.

La UCO ha comunicado al juez que no ha logrado acceder a 15 teléfonos y dispositivos de Aldama y Koldo García porque están cifrados.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado un oficio al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el que comunica que no ha podido acceder a un buen número de los dispositivos (teléfonos, discos duros, pendrives) que incautó el 20 de febrero de 2024 en el marco de la 'operación Delorme', también conocida como 'caso Koldo'.

Moreno inició las diligencias el 8 de septiembre de 2023 tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción centrada en los contratos de mascarillas conseguidos por Soluciones de Gestión, la empresa a favor de la que intermedió el empresario Víctor de Aldama.

Los directivos de Soluciones de Gestión, el propio Aldama y Koldo García, asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, fueron detenidos cuando la UCO detonó la operación. Los tres últimos han sido recientemente condenados por el Tribunal Supremo, órgano al que el juez Moreno elevó el procedimiento el 23 de octubre de 2024 debido a la condición de aforado que entonces tenía Ábalos por ser diputado.

Tras la sentencia del Supremo y dado que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también implicado, renunció al acta de diputado, el 'caso Koldo' ha vuelto a ser instruido en su integridad en la Audiencia Nacional. Y con un objeto más amplio.

Además de los contratos de mascarillas, ahora incluye la investigación de la adjudicación de obras públicas de Transportes a determinadas empresas presuntamente a cambio de comisiones ilegales. Y también el 'enchufe' en dos sociedades públicas de Jesica Rodríguez, examante de Ábalos.

Por este último hecho, Moreno ha dado la condición de investigados a Rodríguez, a Joseba García, hermano de Koldo, y a Ignacio Zaldívar, responsable de Adif encargado del proyecto al que se adscribió a Jesica, que no trabajó ni un solo día.

El instructor, que acaba de abrir un trámite de audiencia a las partes para que se pronuncien sobre la prórroga de las diligencias, ha recibido un oficio en el que la UCO le da cuenta del estado de las diligencias.

Los investigadores de la Guardia Civil adjuntan una relación de los dispositivos incautados a los detenidos, que alcanzaron la cifra de 161 entre teléfonos móviles, distintos tipos de memorias (pendrives, HDD, SSD y NAS), ordenadores, tablets y, en el caso de Koldo García, también una grabadora.

A Aldama se le intervinieron seis teléfonos móviles, dos ordenadores y 10 dispositivos de almacenamiento de datos.

En el domicilio de Koldo García se hallaron 23 teléfonos móviles, 14 dispositivos de almacenamiento de datos y un ordenador. A ellos se suman otro ordenador y dos teléfonos de su exesposa, Patricia Uriz, también investigada.

La UCO ha informado al juez de que no ha podido llevar a cabo la extracción de la información contenida en cinco dispositivos.

Se trata de tres discos duros HDD y un pendrive de Koldo García, y de dos memorias intervenidas a Aldama.

El oficio explica que la imposibilidad de hacer la extracción se debe "a una inviabilidad técnica o a no haberse considerado de interés tras haber accedido" a esos dispositivos.

Además, en los casos de Aldama y Koldo García, la UCO sí ha podido realizar la extracción de los archivos pero no ha podido acceder a la información de 15 dispositivos, entre ellos tres teléfonos en poder del exasesor de José Luis Ábalos, actualmente en prisión.

La UCO señala que la imposibilidad de acceder al contenido "se debe al hecho de encontrarse cifrado".

En esa situación se encuentran, además de tres de los móviles de Koldo, tres discos duros y un pendrive del exasesor de Ábalos.

Los agentes tampoco han podido acceder a la información guardada en siete discos duros y un ordenador 'clónico' (un equipo armado con piezas de diferentes marcas, que se puede personalizar por completo) de Aldama.