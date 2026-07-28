El CGPJ ve dos faltas disciplinarias leves en el juez Peinado pero archiva la denuncia del ministro Bolaños

El CGPJ ha archivado la denuncia presentada por el ministro Félix Bolaños y otras tres denuncias más contra el juez Peinado.

Otra falta es por un posible retraso en un proceso por presuntas calumnias contra el periodista Nacho Abad.

Una falta es por desconsideración hacia la Policía en un auto sobre Begoña Gómez, donde insinuó que los escoltas podrían facilitar su fuga.

El CGPJ ha enviado al Tribunal Superior de Madrid dos diligencias informativas contra el juez Peinado por posibles faltas disciplinarias leves.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy, por mayoría, enviar al Tribunal Superior de Madrid dos diligencias informativas abiertas contra el juez Juan Carlos Peinado, para que dirima si corresponde sancionarle por dos faltas disciplinarias leves.

Una de ellas es una posible desconsideración hacia la Policía en la resolución en la que impuso medidas cautelares a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Peinado afirmó que los agentes que la escoltan podían "facilitar" su figa.

La otra es un posible retraso en un proceso por presuntas calumnias contra el periodista Nacho Abad.

En cambio, ha archivado la denuncia interpuesta contra Peinado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así como otras tres denuncias más.

Peinado tenía abiertas cinco diligencias informativas cuyo archivo había propuesto el Promotor de la Acción Disciplinaria. Una de ellas era del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Otra de Más Madrid y del diputado socialista en la Asamblea de Madrid Pedro Guillermo Hita. La tercera de la asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez. La cuarta del periodista Nacho Abad y la última, de varios sindicatos policiales.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, envió a la presidenta del CGPJ un primer escrito de denuncia contra Peinado el 4 de junio de 2025.

Nunca en la etapa democrática un ministro de Justicia había interpuesto denuncias disciplinarias contra un magistrado. A ese inicial escritos siguieron otros tres.

En todos se ponían de manifiesto supuestas irregularidades _que para Bolaños tenían alcance disciplinario_ relacionadas con su propia citación por Peinado para que declarara como testigo en relación con el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez.

Bolaños se quejaba de que no había motivos para llamarle a declarar y de que la resolución del instructor sobre su citación fue filtrada a la prensa antes de ser notificada a las partes. Como también se filtró una providencia en la que el juez rechazó que el ministro testificara por escrito y el propio video en el que se grabó su comparecencia, celebrada en Moncloa.

El titular de Justicia achacaba a Peinado peticiones extravagantes y no previstas en la ley, como la solicitud de una tarima para estar más alto que el declarante.

Y sostenía que, durante esa declaración y en las resoluciones que ha dictado sobre Bolaños, el juez ha utilizado términos desconsiderados que dañan la reputación y la honorabilidad del ministro. Se refiere, por ejemplo, al empeño de Peinado en calificarle impropiamente de "investigado" en la exposición razonada que el 24 de junio de 2025 elevó al Supremo contra él, rechazada por el alto tribunal por su absoluta falta de fundamento.

El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, encargado de llevar a cabo las diligencias informativas y de instruir los expedientes disciplinarios contra los jueces, hizo una inicial propuesta de archivo de las quejas de Bolaños. Se basó en distintos argumentos.

De un lado, constató que la mayor parte de las actuaciones judiciales denunciadas afecta a cuestiones jurisdiccionales. Es el caso de la decisión del instructor de llamar a declarar al ministro y de elevar a la Sala Penal la exposición razonada. O la forma de conducir el interrogatorio, su duración, la pertinencia o no de las preguntas o peticiones de información realizadas por el juez.

Todo ello forma parte del ejercicio de la función judicial, cuyo acierto o desacierto corresponde determinarlo a los órganos jurisdiccionales superiores y en el que un órgano político-administrativo como el CGPJ tiene vedado inmiscuirse.

Otros aspectos de las denuncias del ministro, como la petición de la tarima, carecen de encaje en las infracciones disciplinarias establecidas en la ley, a juicio del promotor de la acción disciplinaria (PAD).

Para el PAD, además, los términos con los que el juez Peinado se ha dirigido al ministro Bolaños no pueden estimarse desconsiderados ni injustificados en el contexto de controversia procesal entablada.

En todo caso, y en particular en lo referido al término "investigado" (condición procesal que Peinado no podía dar a un aforado), el CGPJ no puede actuar, porque la ley exige que previamente el órgano judicial que haya controlado la resolución controvertida deduzca testimonio contra el juez. Algo que, en lo que se refiere al instructor del 'caso Begoña', no han hecho nunca ni el Tribunal Supremo ni la Audiencia Provincial de Madrid.

En aquella primera propuesta de archivo, el PAD indicó que no había indicio alguno de que la filtración a los medios de las resoluciones que afectaban a Bolaños o del video de su declaración haya sido realizada por el juez.

No obstante, el pasado 24 de marzo la Comisión Permanente no acogió esa primera propuesta de archivo y ordenó al promotor de la acción disciplinaria que profundizara en la investigación de la conducta de Peinado.

El PAD realizó nuevas diligencias especialmente en relación con las filtraciones denunciadas por Bolaños. Existe una infracción disciplinaria de carácter muy grave consistente en la revelación por el juez de datos conocidos en el ejercicio de su función, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona.

Se solicitaron informes al instructor, al letrado de la Administración de Justicia y a la oficina de comunicación del CGPJ, y se reclamaron los documentos relacionados con las notificaciones de las dos resoluciones de cuya filtración se quejaba Bolaños: el auto por el que se le citó a declarar y la providencia por la que se rechazó que lo hiciera por escrito.

En contra de lo indicado por el ministro, ese auto ya estaba notificado a todas las partes cuando, horas después, fue publicado por los medios, según comprobó el PAD.

Peinado firmó el auto a las 14:48 horas del 10 de marzo de 2025 y se notificó a las partes a las 16:41. La primera publicación en prensa se produjo a las 18:26 horas.

Respecto a la providencia, fue firmada por el instructor a las 10:01 del 31 de marzo de 2025 y publicada a las 10:57 horas, esta vez antes de su notificación a las partes. Pero con anterioridad estaba ya metida en la aplicación informática Horus, en la que entran no solo personal del órgano judicial sino también la Fiscalía, que puede acceder a las resoluciones firmadas, aunque no estén notificadas.

En cuanto al video de la declaración del ministro, en su custodia, subida al sistema o notificación no interviene el instructor, que no tenía la grabación bajo su control.

El resultado de la indagación solicitada por la Comisión Permanente es que hay un número indeterminado de personas con acceso al material cuya filtración denuncia Bolaños, al tiempo que no existen datos que permitan atribuir esa filtración a Peinado con un mínimo grado de certeza.

Esa nueva propuesta de archivo, basada en que la imputación de responsabilidades disciplinaria no puede basarse en conjeturas o sospechas que carecen de corroboración con indicios objetivos, ha sido examinada hoy por la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente del CGPJ también ha examinado la propuesta de archivo de las diligencias informativas relacionadas con la resolución de Peinado por la que impuso medidas cautelares a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El instructor afirmó en ese auto que los policías que la escoltan "pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", facilitar su huida.

Gracias al voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, la Comisión acordó que el PAD valorase si esas expresiones pueden constituir una falta grave de desconsideración prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Promotor propuso el pasado junio el archivo de las diligencias al considerar inaplicable el precepto señalado por la mayoría de la Comisión Permanente, dado que se trata del contenido de una resolución jurisdiccional en la que el CGPJ no puede inmiscuirse.

En la ley existe otra infracción disciplinaria, la que se describe en el artículo 418.6, en la que también se considera falta grave el uso en las resoluciones judiciales de expresiones "innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico".

Este es el precepto que podría ser aplicable a Peinado, considera el PAD. Pero la norma prescribe que, en este caso, "el Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso".

El pasado 16 de julio, la Audiencia de Madrid revocó las medidas cautelares impuestas a la mujer del presidente del Gobierno pero no se dirigió al CGPJ para que actuara contra Peinado en la vía disciplinaria.