La directora de la Guardia Civil admite que Leire le escribió por la filtración de los mensajes de Ábalos a Sánchez

La directora reconoció que activó el borrado automático de los mensajes con Díez tras recibir la información, y que ya conocía una nota interna que alertaba de maniobras para desprestigiar a la UCO.

Se acusa a González y al general Manuel Llamas de abrir informaciones reservadas contra agentes de la UCO para presuntamente intimidarlos y neutralizarlos.

González compareció como investigada por presunta prevaricación continuada y obstrucción a la justicia en relación a investigaciones sobre el entorno del PSOE.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, admitió ante el juez haber recibido un mensaje de Leire Díez sobre la filtración de mensajes entre Ábalos y Sánchez.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha admitido esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que "cree recordar" que Leire Diez -con la que, según ha dicho, solo tenía una relación "puntual" y "personal"- le mandó un mensaje a su móvil con las informaciones periodísticas en las que se desvelaban mensajes de Whatsapp entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

González ha comparecido como investigada por presuntos delitos de prevaricación continuada y obstrucción a la Justicia.

Las fiscales anticorrupción, que solicitaron su citación en esa condición procesal, consideran que hay indicios de que González y el director general operativo, general Manuel Llamas, abrieron informaciones reservadas contra agentes de la UCO a cargo de las investigaciones que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez pese a no existir un motivo real para ello, sino como "una reacción constante frente a determinadas decisiones investigadoras" y para "intimidar" a los investigadores.

Neutralizar a los agentes de la UCO, particularmente los que trabajan a las órdenes del teniente coronel Antonio Balas, era uno de los objetivos centrales de la trama coordinada por Leire Díez, presuntamente dirigida por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y financiada por el partido.

González, que ha admitido dos encuentros con Leire Díez que ha circunscrito al ámbito "absolutamente personal", ha reconocido que la 'fontanera' le envió el 11 de mayo de 2025 , domingo, las publicaciones periodísticas en las que aparecían mensajes entre Ábalos y Sánchez.

La UCO no ha encontrado el contenido de esa conversación en el móvil de Leire Diez porque, acto seguido, la directora de la Benemérita activó el borrado automático de los mensajes entre ellas.

González ha dicho que "no percibió" en sus contactos personales o telefónicos con Díez que "su voluntad era perjudicar a la UCO".

Pero lo cierto es que, con anterioridad a la conversación borrada el 11 de mayo de 2025, la directora de la Guardia Civil ya conocía el contenido de una nota de despacho interna, elaborada por el general jefe de Información, en la que daba cuenta de que un grupo de personas estarían llevando a cabo actuaciones para desestabilizar las actuaciones de la UCO, buscando su desprestigio. La nota citaba nominalmente a Leire Díez y a Santos Cerdán.

A pesar de ello, el 12 de mayo de 2025 el DAO Llamas ordenó abrir una investigación reservada para investigar la filtración de los mensajes entre Sánchez y Ábalos, objeto de la conversación eliminada entre González y Díez.

Esa información reservada no llegó a tramitarse porque el general al que Llamas nombró instructor fue a dar cuenta de su apertura al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, entonces instructor de la causa penal contra Ábalos. Puente conminó al mando a no llevar a cabo esas investigaciones pre-disciplinarias contra la UCO.