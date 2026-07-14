El hermano de Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación y Miguel Ángel Gallardo a 18 por prevaricación

David Sánchez junto al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, al comienzo del juicio ante la Audiencia Provincial pacense. E.E.

Las claves

Las claves Generado con IA David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación en su acceso a un puesto en la Diputación de Badajoz. El socialista Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación, también ha sido condenado a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación. La sentencia considera probada la irregularidad en la creación y adjudicación de plazas, incluyendo la de coordinador de conservatorios y responsable de Artes Escénicas. Las acusaciones fueron impulsadas por partidos y asociaciones, mientras que la Fiscalía no presentó cargos al no ver delito en el caso de David Sánchez.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a 9 años de inhabilitación para empleo público y para acceder a cargos electos por prevaricación.

Se trata de una condena muy alejada de lo que solicitaron las acusaciones populares, que elevaron a seis años de cárcel y 28 años de inhabilitación la petición de pena al hermano de Pedro Sánchez.

Los hechos objeto de acusación están relacionados con su acceso a una plaza de coordinador de conservatorios de música para la que fue contratado en julio de 2017 por la Diputación de Badajoz.

Esta institución estaba entonces en manos del socialista Miguel Ángel Gallardo, también condenado a 18 años de inhabilitación, en su caso por dos delitos de prevaricación.

Tras la condena del Tribunal Supremo a quien fue su mano derecha política, José Luis Ábalos, Pedro Sánchez recibe ahora un fallo adverso contra el primero de sus familiares que se ha sentado en el banquillo.

Su esposa, Begoña Gómez, está pendiente de que la Audiencia Provincial de Madrid decida si debe ir a juicio ante el Tribunal del Jurado por cuatro presuntos delitos de corrupción.

A diferencia del caso Ábalos, impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, los procesos contra el hermano y la esposa de Sánchez se han apoyado exclusivamente en una pléyade de acusaciones populares (entre ellas Manos Limpias y Hazte Oír), así como los partidos Vox y Iustitia Europa y, en el caso de David Sánchez, el PP.

La Fiscalía respaldó la investigación a David Sánchez, conocido como director de orquesta con el nombre de David Azagra, pero no formuló acusación al no ver delito alguno.

La sentencia, que no tiene voto discrepante, analiza los tres hechos objeto de acusación.

El primero se refiere a la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de Badajoz, creada pese a que ni los directores de estos centros ni los sindicatos la consideraban imprescindible, y menos con un contrato de alta dirección.

Evaristo Valentí, director del conservatorio superior, envió un correo electrónico con el asunto 'el hermanísimo' a Yolanda Sánchez, directora del conservatorio profesional, el 19 de mayo de 2017, adjuntándole las bases para la provisión del puesto.

Aunque Valentí rebajó a nivel de 'rumor' la alusión al 'hermanísimo', la plaza acabó siendo adjudicada al hermano de Pedro Sánchez, que en esas mismas fechas fue elegido secretario general del PSOE.

El segundo hecho es el relativo al cambio de denominación del puesto de David Sánchez, que pasó a ser responsable de la Oficina de Artes Escénicas. Pese a tratarse en puridad de un nuevo puesto de trabajo, no se siguió el trámite legal previsto para ello, sino que se modificó la denominación con el fin de que Sánchez pudiera centrarse, de acuerdo con sus preferencias personales, en las actividades de ópera y no en la coordinación de los conservatorios, para lo que se le había contratado.

Finalmente, los hechos delictivos se refieren a la creación del puesto de jefe de sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas, para el que fue elegido un amigo de David Sánchez, Luis Carrero.

Carrero trabajaba hasta entonces en Moncloa, en el Departamento de Asuntos Políticos, dependiente del Ministerio de la Presidencia. 23 días antes de la publicación de las bases para la cobertura del puesto en la Diputación de Badajoz, recibió un correo de David Sánchez en el que éste le decía “en cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo”.

Carrero le contestó “de la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me ha dicho Candalija [Manuel Candalija, director del área de Cultura] fue a lo largo de noviembre".