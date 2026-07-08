El expresidente del Badajoz dice que Leire le pidió "mierda" de la juez del 'caso Hermano' y señaló que "Pedro" estaba al tanto

Durante el interrogatorio, Parra calificó a Leire Díez como "fantasiosa" al responder preguntas de la abogada de la acusada.

El empresario indicó que Leire Díez le aseguró que "Pedro"—en probable alusión a Pedro Sánchez—estaba al tanto de estas maniobras.

Parra afirmó que Leire Díez le pidió información comprometida contra la juez Beatriz Biedma, quien investiga al hermano de Pedro Sánchez.

Joaquín Parra, expresidente del Club Deportivo Badajoz, declaró como testigo en la Audiencia Nacional en el marco del caso Leire.

El empresario Joaquín Parra, expresidente del Club Deportivo Badajoz, ha declarado este miércoles como testigo en la Audiencia Nacional, ante el juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire.

En un breve interrogatorio, Parra se ha ratificado en su anterior declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y ha señalado que Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, le pidió "mierda" contra Beatriz Biedma, la juez que investigaba a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, desde un Juzgado de Instrucción pacense.

No obstante, Parra ha indicado que le dijo a la mujer que desconocía quién era Biedma.

Asimismo, como ya declarase ante la UCO, el empresario ha señalado que la fontanera le comentó que "Pedro", en una probable alusión a Pedro Sánchez, estaba al tanto de sus maniobras.

Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio también indican que, a preguntas de la abogada de Leire Díez, Parra ha señalado que esta última era "fantasiosa".

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