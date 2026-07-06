El juez que sustituye a Peinado permite a Begoña ir a Londres a la graduación de su hija, pero no a la cumbre de la OTAN

El pasaporte de Begoña Gómez fue retirado por orden judicial debido a una investigación por varios delitos relacionados con su actividad académica.

La decisión se justifica por la cooperación judicial entre España y Reino Unido y los diferentes niveles de seguridad con Turquía.

Se le prohíbe a Begoña Gómez acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía.

El juez Antonio Viejo permite a Begoña Gómez viajar al Reino Unido para asistir a la graduación de su hija.

Rozando el tiempo límite, el Juzgado ha decidido no autorizar a Begoña Gómez a acompañar a su marido, Pedro Sánchez, a la cumbre de la OTAN que comienza mañana en Turquía.

En cambio, la esposa del presidente del Gobierno podrá viajar al Reino Unido para asistir a la graduación de una de sus hijas.

Así lo ha decidido el juez Antonio Viejo en sustitución del magistrado Juan Carlos Peinado, que justo hoy ha comenzado unas vacaciones pedidas desde hacía varias semanas.

Dado que el sustituto habitual de Peinado, Carlos Valle, titular del Juzgado de Instrucción número 14, también se encuentra de vacaciones, la decisión la ha tomado el sustituto de Valle. Antonio Viejo, uno de los magistrados más veteranos de los Juzgados de Plaza de Castilla, instruye las diligencias en las que se investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Peinado retiró el pasaporte a Begoña Gómez el pasado 20 de junio por apreciar riesgo de fuga tras mandarla al banquillo por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y apropiación indebida relacionados con la dirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid.

La decisión, que se encuentra recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, fue muy controvertida porque Peinado sostiene en ella que los agentes de la Policía Nacional que escoltan de manera permanente a Gómez pueden facilitar su huida.

Esta afirmación, que el instructor no justificó de ninguna manera, hizo que el Consejo General del Poder Judicial le abriera diligencias informativas tras las quejas recibidas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de sindicatos policiales.

Gómez entregó su pasaporte el 24 de junio y seis días después presentó un escrito para que se lo devolvieran con el fin de integrarse en la delegación española que viajará a Ankara en las próximas horas, tras recibir una invitación de Emine Erdogan, esposa del presidente del país anfitrión.

La esposa de Sánchez pidió que el permiso se ampliara hasta el día 10 para poder asistir a la graduación de su hija en Londres.

La defensa de Begoña Gómez subrayó en su escrito de petición que la esposa de Sánchez estará en todo momento acompañada por "el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos".

Peinado se ha marchado de vacaciones sin resolver esta petición porque, según fuentes del Juzgado, pidió la opinión de las partes y el último escrito no se presentó hasta el pasado viernes.

Soluciones distintas

El magistrado al que le ha correspondido sustituirle, Antonio Viejo, explica en una resolución conocida esta tarde que la petición de viajar a Londres a la graduación de una de las hijas de Begoña Gómez y Pedro Sánchez "debe ser favorablemente acogida".

En primer lugar, por la "buena relación de cooperación judicial" entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit.

Y, en segundo término, por la naturaleza del evento al que se pretende asistir.

Por el contrario, el juez ha denegado la asistencia de Gómez a la cumbre de la OTAN, "a la que es invitada por razones de cortesía institucional internacional, sin tener una intervención activa en dicha cumbre", destaca Viejo.

También se apoya en el hecho de que Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional.