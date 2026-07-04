La inspección de Hacienda al patrimonio de Zapatero de 2021 a 2024 impide que prescriban las posibles sanciones fiscales

El sindicato Gestha celebra que la Agencia Tributaria haya abierto la inspección a tiempo, evitando la prescripción de posibles sanciones administrativas.

Hacienda también investiga a la esposa e hijas del expresidente por IRPF, IVA, Impuesto sobre el Patrimonio y Grandes Fortunas.

Zapatero está investigado por supuestos delitos de fraude fiscal y contrabando tras hallarse 103 joyas valoradas en 1,3 millones de euros en su despacho.

La inspección fiscal a José Luis Rodríguez Zapatero abarca desde 2021 a 2024 e impide que prescriban posibles sanciones tributarias.

La inspección fiscal sobre el patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero evita que, al margen del resultado del procedimiento penal abierto contra el expresidente, prescriba la posibilidad de que Hacienda pudiese imponerle sanciones administrativas.

Zapatero está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por cuatro supuestos delitos. Uno de ellos, en efecto, es el de fraude fiscal.

El pasado 19 de mayo, el magistrado ordenó a la Policía Nacional un registro del despacho del expolítico, ubicado en la madrileña calle de Ferraz, a pocos metros de la sede central del PSOE.

Allí, ocultas en una caja fuerte, los agentes encontraron 103 joyas de distinto valor que, en total, están tasadas en 1,3 millones de euros.

Calama atribuyó entonces a Zapatero un supuesto delito fiscal y otro de contrabando.

El expresidente, a día de hoy, no ha aportado aún documentos que reflejen el origen y la trazabilidad de las sortijas, collares y pendientes plagados de piedras preciosas.

Como ha publicado EL ESPAÑOL, Hacienda abrió una inspección fiscal contra Rodríguez Zapatero —también, contra su esposa y las dos hijas de ambos— un mes después del registro de su oficina.

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Ahora, la Agencia Tributaria ha comunicado esta circunstancia al juez Calama, debido a la prejudicialidad penal.

Este principio jurídico obliga a suspender un proceso no penal (como una inspección de Hacienda) cuando esos mismos hechos ya están siendo investigados judicialmente como un posible delito.

Eso es justamente lo que ocurre en este caso. Por ello, si Calama así lo ordena, Hacienda debería suspender, congelar sus procedimientos inspectores.

Ahora bien, la apertura de los mismos, acordada por la Agencia Tributaria a mediados de junio, impide que prescriban las hipotéticas sanciones tributarias que, al margen del proceso penal, pudieran imponérsele al expresidente del Gobierno.

Por ejemplo, si Calama decide archivar este delito al no apreciar relevancia penal en los hechos investigados, Hacienda podría seguir investigando, en el plano tributario, el patrimonio de Zapatero.

Sucedería lo mismo si la Audiencia Nacional constatase que la defraudación no supera los 120.000 euros, el umbral mínimo exigido para que exista delito fiscal. En ese caso, de nuevo, Hacienda podría retomar su inspección tributaria, que podría culminar en una sanción administrativa contra Zapatero.

En resumen: si la investigación judicial determinara —incluso, dentro de unos años— que la cantidad no llega a esa cifra o si el caso penal se archiva, la Agencia Tributaria no pierde el derecho a exigir el retorno del dinero.

Tampoco, el de multar administrativamente al expresidente. Todo ello, gracias a que abrió la inspección a tiempo.

Este viernes, tras conocerse este movimiento de la Agencia Tributaria, Gestha ha emitido un comunicado en el que celebra tal decisión.

El sindicato de técnicos de Hacienda subraya también este mismo hecho: que la apertura de la inspección fiscal interrumpe la prescripción en el plano administrativo, al margen de lo que ocurra en el ámbito penal.

"Con ello, la AEAT [Agencia Tributaria] garantiza la interrupción de la prescripción para liquidar los impuestos que no hayan sido cumplimentados desde 2021 (...), sin que sea necesario proseguir con las inspecciones, que se remitirán a los hechos que se declaren probados en la sentencia tras la investigación penal", señaló Gestha.

El sindicato aplaudió la apertura, por parte de Hacienda, de inspecciones fiscales "para interrumpir la prescripción tributaria y exigir los tributos, aunque la sentencia firme tarde años en ser dictada".