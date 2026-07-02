Hacienda se personará en el caso de las joyas de Zapatero a invitación del juez, que investiga posible fraude fiscal

José Luis Rodríguez Zapatero, junto a algunas de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. Diseño: Arte EE

Las claves

Las claves Generado con IA Hacienda se personará en la investigación sobre las joyas encontradas en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, a invitación del juez Calama. La Agencia Tributaria actuará como potencial perjudicada por un posible delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando. Las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, fueron encontradas por la Policía Nacional en una caja fuerte de la oficina de Zapatero. El origen de las joyas se atribuye a una herencia familiar y a regalos institucionales, según la secretaria de Zapatero.

Hacienda recoge el guante lanzado por el juez José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra. La Agencia Tributaria ha trasladado a la Abogacía del Estado su criterio favorable a personarse en la pieza separada en la que se investigan las joyas halladas en la caja fuerte de la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, valoradas en 1,3 millones de euros.

De este modo, la Abogacía del Estado procederá en algún momento a personarse en esta investigación en respuesta al ofrecimiento que le hizo el pasado viernes a Hacienda el juez Calama, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

En un auto fechado la semana pasada, el magistrado de la Audiencia Nacional ofreció a la Agencia Tributaria emprender acciones como "potencial perjudicada" por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y a otro de contrabando.

La naturaleza de los hechos investigados, exponía el juez, "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT", lo que la legitima, a su juicio, para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".

Cuando Zapatero declaró ante el juez el pasado 17 de junio declinó dar explicaciones sobre las casi 80 joyas que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte en un registro en su oficina, en la madrileña calle de Ferraz, un asunto sobre el que dijo que hablaría más adelante.

Más de un millón de euros

La joyería Ansorena, a la que Calama solicitó una tasación, valoró en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

El juez ordenó el análisis de las joyas para "determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición", así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación. Lo hizo sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque "otros datos analíticos de interés", agregó.

Calama encargó el trabajo a una joyería "previa prestación de juramento o promesa" y precisó que será documentada por la UDEF de la Policía Nacional, "con expresión de todos los requisitos necesarios en orden al cumplimiento de la cadena de custodia".

Según el atestado de la Policía sobre la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a "regalos de viajes".

Algunas de las piezas habrían sido un regalo institucional durante un viaje oficial a España del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, según el entorno del expresidente.