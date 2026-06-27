Las pruebas del amaño de los concursos a favor de Barrabés agravan las sospechas sobre la intervención de Begoña Gómez

Las nuevas pruebas agravan las sospechas sobre la intervención de Begoña Gómez en los procesos y podrían incorporarse al juicio del caso Begoña.

Correos internos revelan supuestas instrucciones para rebajar notas técnicas a competidores y beneficiar a Barrabés, generando malestar entre evaluadores.

Barrabés obtuvo tres contratos de Red.es entre 2020 y 2021 por un valor conjunto de unos 15 millones de euros, coincidiendo con reuniones con Gómez en Moncloa.

La UCO de la Guardia Civil ha detectado pruebas de posibles amaños en concursos de Red.es en favor de Juan Carlos Barrabés, con avales firmados por Begoña Gómez.

Las pruebas aportadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntan a supuestos amaños, en el seno de Red.es, en favor de Juan Carlos Barrabés también agravan, consecuentemente, las sospechas en torno a Begoña Gómez.

Tras el análisis de decenas de e-mails corporativos, los agentes reprochan "arbitrariedad" para beneficiar a este empresario y prácticas destinadas a "enmascarar" estas supuestas irregularidades.

Barrabés presentó en el año 2021 dos manifestaciones de interés —una suerte de cartas de recomendación que avalan un proyecto— firmadas por la esposa de Pedro Sánchez a sendos procesos de licitación en los que la entidad pública Red.es le acabó concediendo.

Ambos suman, en conjunto, más de 10 millones de euros.

Asimismo, ese mismo año, también recibió un tercer contrato, por valor de 4.053.000 euros, de este mismo organismo, dependiente actualmente del Ministerio de Transformación Digital y, por entonces, adscrito a Hacienda.

Entre 2020 y 2021, Barrabés visitó a Begoña Gómez al menos cuatro veces en el Palacio de la Moncloa. Y formó parte del claustro de profesores del máster de la cátedra que la esposa de Sánchez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Ahora, lo que la UCO ha revelado en un informe es que, en los procesos de valoración de las ofertas, Red.es, en los tres casos, actuó, de forma aparentemente irregular y "arbitraria", en favor de Barrabés.

Es decir, no sólo en las dos licitaciones a las que el empresario aportó las cartas firmadas por Gómez —que la Fiscalía Europea sigue analizando y ultima un informe—, sino también en el caso del tercer contrato mencionado, que ya investiga el juez Juan Carlos Peinado.

El monto total de estas tres adjudicaciones ronda, por tanto, los 15 millones de euros.

De hecho, en una reciente resolución, el juez Juan Carlos Peinado —quien investiga a Gómez y a Barrabés en el llamado caso Begoña— ya subrayó la "coincidencia temporal" entre las reuniones en Moncloa y los procesos de adjudicación que acabaría ganando el empresario.

"[Hay una] coincidencia temporal de esa relación [entre Begoña y Barrabés] con la emisión de cartas de apoyo [por parte de Gómez; las mismas que el empresario presenta en dos procesos de licitación]", señaló Peinado.

El nexo no termina ahí. Un acta del Comité Asesor de la cátedra de Gómez, fechada el 8 de febrero de 2021, ya menciona la posibilidad de integrar al Grupo Barrabés como entidad colaboradora del proyecto académico.

También a la consultora KPMG, la misma junto a la que el empresario concurriría, en una UTE (unión temporal de empresas) en la licitación valorada en 4.053.000 euros.

No obstante, se desconoce si estas dos posibilidades fructificaron.

Sí está confirmado que el Grupo Barrabés colaboró en la realización, junto a Microsoft, del Canvas (un diseño visual de gestión estratégica) de la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva, co-dirigida por Begoña Gómez.

Por otro lado, como publicó EL ESPAÑOL, el encargado de firmar los tres informes de valoración fue el mismo: el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto Cuerdo, al que la Fiscalía Europea ya investiga y no es descartable que Peinado haga lo mismo por su parte.

Los 'e-mails'

La UCO, por orden de la Fiscalía Europea, analizó cientos de e-mails internos de Red.es —entre ellos, de la cuenta de Prieto— y concluyó que los tres procedimientos aparecen viciados de un lo que parece un favoritismo hacia Barrabés.

En ocasiones, expresado, incluso, de forma explícita por parte de técnicos evaluadores de las ofertas.

Ante la posibilidad de que la consultora Everis arrebatara la adjudicación a Barrabés de uno de estos tres contratos, debido a la alta calidad de su oferta técnica , la cúpula de Economía Digital impuso de manera autoritaria una rebaja artificial de sus calificaciones.

Aparentemente, el subdirector del área, José Ignacio Sánchez, forzó al equipo evaluador, mediante instrucciones explícitas, a alterar las puntuaciones: "A ver, Laura, el informe lo firma Luis. Si ha pedido que se baje a 7, hay que bajarlo".

Acto seguido, instruyó la manera de lo que parece un maquillaje a la adulteración: "Simplemente, hay que destacar ligeramente los aspectos negativos que indicó Luis ayer y cascarle un 7".

Esta supuesta manipulación provocó un profundo malestar entre los técnicos evaluadores, que sospechaban de la irregularidad de este proceder. Una de las evaluadoras se quejó de cómo sus valoraciones matemáticas eran invalidadas: "Nosotras echando numeritos para que los súperjefazos señalen con sus dedazos".

A lo largo de las más de 300 páginas de su informe, la UCO repite varias veces la palabra "arbitrariedad" y considera que el Grupo Barrabés, en los tres casos, fue el principal "beneficiario" de la misma.

Ahora, las acusaciones populares del caso Begoña, lideradas por Hazte Oír, estudian la posibilidad de incorporar estos correos al probable juicio ante un jurado popular contra Begoña Gómez y Barrabés.

Si la Audiencia Provincial de Madrid no lo impide, ambos se sentarán en el banquillo de los acusados por la pieza principal del caso Begoña, que es diferente a la rama de la causa en la que Peinado investiga el tercer contrato, la adjudicación de 4.053.000 euros al empresario.

Tras conocerse el atestado policial sobre los e-mails, varios dirigentes del PP cargaron contra Sánchez por "convertir la Moncloa en el epicentro de la corrupción". "Todo lo que le rodea apesta", señaló Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del partido.

"Sánchez está a punto de decir que no conoce ni a su mujer", ironizó Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo.