Así ocultó Red.es que Barrabés no cumplía un requisito clave y le dio un contrato de 4 M: "Que el resto de licitadores no lo sepa"

El responsable que firmó los informes de valoración en los tres contratos fue Luis Prieto Cuerdo, director de Economía Digital de Red.es, actualmente investigado por estas adjudicaciones.

La Guardia Civil y la Fiscalía Europea investigan varias adjudicaciones a empresas de Barrabés, algunas avaladas por cartas firmadas por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Correos internos de Red.es muestran la intención de ocultar la falta del "Libro Blanco" exigido en la oferta de Barrabés al resto de licitadores.

Red.es omitió que Juan Carlos Barrabés no cumplía un requisito clave en una licitación pública y aun así le adjudicó un contrato de más de 4 millones de euros.

La entidad pública Red.es "omitió deliberadamente" el hecho de que el empresario Juan Carlos Barrabés no cumplía un requisito clave en una licitación y, aun así, le fue adjudicada. De esta forma, obtuvo un contrato de más de cuatro millones de euros en 2021.

Así lo concluye un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El atestado policial incluye varios correos electrónicos internos de Red.es, relativos a las valoraciones de la oferta de Barrabés y de las del resto de licitadores.

En uno de esos mails, se menciona que una compañía del Grupo Barrabés, que concurría en una UTE (unión temporal de empresas) con la consultora KPMG, no había presentado un Libro Blanco, una suerte de informe técnico sobre su proyecto.

Pese al conocimiento de esta circunstancia y de que era un requisito necesario, desde la cúpula de Red.es se optó por omitirla. Y no sólo eso, sino que se le oculta ese dato al resto de licitadores rivales.

"Esto no lo pondría, para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un Libro Blanco como tal", expresó vía mail, el 30 de diciembre de 2020, Pablo Osuna, técnico del Área de Transformación Digital en Economía Digital de Red.es y vocal técnico de las mesas de contratación.

Las cartas de Begoña

Estos cuatro millones de euros no fueron los únicos que las empresas de Barrabés obtuvieron de Red.es, una entidad pública adscrita actualmente al Ministerio de Transformación Digital, encabezado por el socialista Óscar López.

El Grupo Barrabés también obtuvo, ese mismo año 2021, otras dos adjudicaciones, que suman más de 10 millones de euros.

En ambas, el empresario presentó sendas manifestaciones de interés —una suerte de cartas de recomendación que avalan un proyecto— firmadas por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Barrabés, además, fue profesor en el máster asociado a la cátedra universitaria que la mujer del presidente del Gobierno co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

Además, durante la instrucción del llamado caso Begoña —por el que, previsiblemente, tanto Gómez como el empresario irán a juicio—, ha quedado demostrado que ambos se reunieron varias veces, entre 2020 y 2021, en el Palacio de la Moncloa.

El juez instructor de esta causa, Juan Carlos Peinado, subrayó en una resolución reciente la coincidencia temporal entre la ayuda que Barrabés habría brindado a Gómez con el supuesto favor de vuelta: la firma de sendas cartas que el empresario aportaría a esas dos licitaciones públicas, que ganó.

No consta, no obstante, que hiciese lo mismo en el caso del contrato de 4.053.000 euros. No se ha localizado ninguna carta firmada por Gómez en ese sentido.

Lo que el informe de la UCO sí confirma es un dato relevante. Como ya publicó EL ESPAÑOL, el alto cargo de Red.es que firmó en los tres casos el informe de valoración que hizo vencedor a Barrabés es el mismo: Luis Prieto Cuerdo.

Se trata del director de Economía Digital de Red.es,

Los correos de Red.es

Los correos mencionados, y otros muchos, fueron incautados por la UCO por orden de la Fiscalía Europea.

Por su posible afectación a fondos de la UE, este organismo —también conocido por sus siglas en inglés, EPPO— investigaba (y aún lo hace) los dos contratos recibidos por Barrabés a cuyos procesos de adjudicación éste presentó las cartas firmadas por Gómez.

El pasado mes de abril, la Fiscalía Europea solicitó a Peinado información sobre este tercer contrato, el valorado en 4.053.000 euros, que le fue facilitada.

No consta que el empresario presentase una tercera carta firmada por la mujer del presidente del Gobierno en este caso.

Ahora bien, el pasado 4 de junio, el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que ejerce como juez de garantías y supervisa la coordinación judicial y el reparto de competencias, impidió a la EPPO asumir el análisis de esta tercera adjudicación. No afecta a fondos europeos.

Así las cosas, la Fiscalía Europea devolvió a Peinado esta rama de la causa el 8 de junio.

Sin embargo, la EPPO acompañó en su envío el citado informe de la UCO. ¿Por qué? Porque el atestado policial recoge tanto mails relativos al proceso de valoración de los dos contratos a los que Barrabés aportó las cartas firmadas por Gómez como correos que aluden a este tercer contrato.

Esto se debe a que, en todos los casos, Luis Prieto Cuerdo firmó el informe final de valoración.

De hecho, la Fiscalía Europea le investiga por ello. (A partir de ahora, le investigará en relación únicamente a las dos primeras licitaciones, a las que Barrabés aportó las cartas de Begoña Gómez).

Al recibir esta información de manos de la EPPO, Peinado abrió el pasado día 19 una pieza separada en el caso Begoña para investigar a Barrabés por un supuesto delito de prevaricación.

No es descartable que, en un futuro —y si la Audiencia Provincial de Madrid no tumba la apertura de la nueva pieza—, el juez llame a declarar a Prieto Cuerdo. Posiblemente, también como investigado.

Desde Red.es, subrayan a EL ESPAÑOL que han presentado un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para aclarar ciertos detalles de estas tres adjudicaciones.

La entidad pública niega que se haya cometido en su seno un delito de prevaricación y sostiene, en contra de las conclusiones de la UCO, que la presentación de un Libro Blanco "no era un requisito previo a la formalización del contrato, sino que debía ser entregado durante la ejecución del mismo".