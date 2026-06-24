Zapatero anotó en su agenda citas con Cerdán semanas antes de su imputación y previas a las negociaciones con Puigdemont

La agenda refleja citas con otros nombres clave, como Félix Bolaños y Elma Sáiz, y menciona reuniones en el restaurante Olmo, cercano a la sede del PSOE.

Estos encuentros ocurrieron justo antes de que Cerdán viajara a Francia para negociar con Carles Puigdemont tras las elecciones catalanas del 12-M.

Zapatero anotó en su agenda varias reuniones con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, semanas antes de que este fuera imputado.

En sus agendas, José Luis Rodríguez Zapatero anotó reuniones con Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE, que coinciden con las semanas previas a que éste comenzase a ser investigado judicialmente.

Asimismo, si los encuentros anotados se produjeron, ambos se vieron también poco antes de que Cerdán viajase a Francia en el marco de las negociaciones del PSOE con Carles Puigdemont, el expresidente catalán prófugo de la Justicia.

El ya ex número tres del PSOE se había reunido con el expresident previamente. En 2023, acudió a Bélgica a citarse con él. Y, de forma recurrente, se veían en Suiza.

Pero esta reunión clave, celebrada en territorio galo en torno al 18 de mayo de 2024, se produjo justo una semana después de las elecciones catalanas del 12-M con el objetivo específico de analizar el nuevo mapa político catalán tras la victoria del PSC y desencallar, a nivel nacional, el rumbo de la legislatura.

Por otro lado, Santos Cerdán comenzaría a ser investigado judicialmente, por delitos de corrupción, a mediados de junio de 2025, cuando pasó a oficializarse lo que, hasta entonces, era un rumor en el panorama político.

La agenda de Zapatero correspondiente a ese año incluye varias citas con el exdirigente socialista. La última, el 24 de abril, anotada bajo el nombre "Cerdán - Bolaños". Este apellido coincide con el del actual ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Aparecen anotaciones previas, como un encuentro programado el 3 de marzo con "Santos Cerdán y Elma Sáiz", ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, o una cita denominada "Embaj. Chino - Cerdán. Olmo".

El nombre de Olmo aparece varias veces en las agendas. Se refiere a un restaurante madrileño, ubicado en la calle de Ferraz, la misma en la que está situada la sede central del PSOE.

Además, es la misma vía en la que Zapatero tiene su despacho, a escasos metros del cuartel socialista.

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