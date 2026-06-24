Zapatero cobró 200.000€ por mediar ante el expresidente de Bolivia para evitar una multa al Grupo Gloria, según la UDEF

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional este miércoles. Europa Press

Según los investigadores, la remuneración también habría sido justificada mediante contratos de asesoría simulados, la misma dinámica que en España.

Las claves

Las claves Generado con IA La UDEF ha detectado presunto tráfico de influencias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a favor del Grupo Gloria de Perú. Zapatero habría recibido 200.000 euros en 2024 y 2025 de la sociedad peruana Focus Social Research por mediar ante autoridades bolivianas. Los pagos estarían justificados mediante contratos de asesoría simulados, según la policía, aunque los servicios reales estarían vinculados al Grupo Gloria. El informe menciona gestiones de Zapatero para concertar reuniones con altas autoridades bolivianas en relación a un litigio millonario del Grupo Gloria en Bolivia.

Un nuevo informe de la UDEF enviado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama asegura haber detectado un nuevo tráfico de influencias que habría realizado el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero a favor del grupo Gloria.

Se trata de un grupo empresarial peruano asentado en distintos países de Sudamérica. Esta influencia habría sido ejercida ante autoridades de Bolivia, y como remuneración, Zapatero habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research, sobre la que Zapatero no quiso declarar cuando fue preguntado por el instructor.

La tesis policial es que se trataría de una organización dedicada al ejercicio de influencias ilícitas a cambio de remuneración, justificada mediante contratos de asesoría simulados.

Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros en tres transferencias (2024-2025) procedentes de Focus Social Research SAC, a través de un contrato de asesoría firmado en mayo de 2024.

Según las conversaciones halladas en los teléfonos de su secretaria, Gertrudis Jiménez, los servicios reales no tendrían relación con Focus Social Research (presentada como sociedad interpuesta), sino con el Grupo Gloria y sus litigios millonarios en Bolivia, en particular el caso Soboce contra Fancesa, que versa sobre un pleito por competencia desleal en el que estaban en juego unos 107 millones de dólares.

El informe detalla gestiones para concertar reuniones de Zapatero con altas autoridades bolivianas, entre ellas el entonces presidente Arce Catacora, los ministros de Economía y Justicia, y el Procurador General del Estado).