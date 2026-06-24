El juez cita a declarar como investigado a 'Julito', el supuesto testaferro de Zapatero, para el próximo 21 de julio

Zapatero habría cobrado unos 490.000 euros de Análisis Relevante SL por supuestas labores de consultoría y contratos verbales para elaborar informes genéricos.

La aerolínea Plus Ultra, rescatada en 2021 con 53 millones de euros públicos, era cliente de la empresa administrada por 'Julito', Análisis Relevante SL.

Zapatero y 'Julito' están investigados en el caso Plus Ultra, sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por intermediar ante la Administración en favor de empresas.

El juez José Luis Calama ha citado a declarar el 21 de julio a Julio Martínez Martínez, alias 'Julito', considerado testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero.

El juez José Luis Calama ha citado a declarar, para el próximo 21 de julio, a Julio Martínez Martínez, apodado Julito y considerado por la Policía Nacional como "testaferro" de José Luis Rodríguez Zapatero.

Este último, expresidente del Gobierno y también investigado en esta causa, ya declaró el pasado día 17 ante Calama.

Ambos están investigados en el llamado caso Plus Ultra.

Calama sitúa a Zapatero como "líder" de una red "jerarquizada" que se habría dedicado a cobrar comisiones ilegales por intermediar ante la Administración en favor de determinadas empresas.

Principalmente, Plus Ultra. Esta aerolínea fue rescatada en 2021 por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros públicos. Y era uno de los principales clientes de la empresa Análisis Relevante SL, administrada por Julito.

Zapatero cobró unos 490.000 euros de esta sociedad por supuestas labores de consultoría. Además, como admitió el mismo ante el juez Calama, suscribió contratos "verbales" para la elaboración de "informes genéricos" destinadoa a clientes de Análisis Relevante.

Sus explicaciones no convencieron al juez. La Policía Nacional, en uno de los informes incluidos en el sumario de este caso, ya señaló a Julio Martínez Martínez como supuesto "testaferro" del expresidente del Gobierno.

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