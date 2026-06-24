La defensa de Begoña tacha de "disparatada" la "especulación inaceptable" de Peinado de que la Policía la ayudaría a huir

La defensa de la asistente Cristina Álvarez también recurre las medidas cautelares, criticando que no se han justificado individualmente ni existe motivo concreto de riesgo de fuga para ella.

El recurso sostiene que no existe riesgo real de fuga y que Begoña Gómez ha comparecido siempre ante la Justicia, además de tener arraigo en España.

El abogado de Gómez argumenta que las medidas cautelares son innecesarias, ya que la vigilancia policial garantiza el control de sus movimientos en todo momento.

La defensa de Begoña Gómez califica de "disparatada" la especulación del juez Peinado sobre la posible ayuda de la Policía para facilitar su fuga.

El defensor de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que revoque las medidas cautelares impuestas el pasado sábado por el juez Juan Carlos Peinado. Gómez irá hoy de nuevo a los Juzgados de la Plaza de Castilla a entregar su pasaporte, tiene prohibido salir del territorio nacional y debe comparecer cada 15 días en el órgano judicial.

El recurso sale al paso de la polémica afirmación del juez de que los escoltas de Gómez "pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos (...) facilitar la fuga" de la mujer de Pedro Sánchez.

Esa afirmación, "sin base fáctica ni jurídica alguna que la sustente", merece "la más enérgica de las impugnaciones" por ser "insostenible y gravemente ofensiva", dice el letrado Antonio Camacho, que además fue secretario de Estado de Seguridad y ministro del Interior.

"Sostener que los agentes de Policía podrían convertirse en cómplices de la fuga de la persona a quien custodian supone poner en duda la integridad, la lealtad constitucional y la profesionalidad de una institución que lleva décadas sirviendo a España con ejemplar dedicación", señala el defensor.

"Dicha descalificación, además de ser injusta e infundada, resulta inadmisible", manifiesta.

Para la defensa, aceptar la afirmación de Peinado "conduciría a un resultado absurdo e inaceptable", consistente en sostener "que el propio Estado es incapaz de controlar a sus propios agentes, y que la seguridad del Estado es, en sí misma, un factor de riesgo para la administración de justicia. Esta conclusión es tan disparatada como ofensiva", indica.

El defensor pide a la Audiencia de Madrid que valore el dispositivo de seguridad permanente que acompaña a la esposa del jefe del Gobierno "por lo que es: la garantía más efectiva, real y permanente de que el paradero y los movimientos de Begoña Gómez son conocidos en todo momento por el Estado".

El recurso explica que Gómez está sometida de forma "permanente, obligatoria e irrenunciable" a un dispositivo de protección policial que la acompaña en todos sus desplazamientos, dentro y fuera de España, "sin excepción alguna".

De este modo, los agentes tienen conocimiento "permanente, exacto e instantáneo" de la ubicación de Gómez.

"De lo anterior se desprende que la posibilidad material de fuga es, en la práctica, inexistente. El Estado, a través de sus propios cuerpos de seguridad, dispone de un conocimiento permanente y exhaustivo de todos y cada uno de los movimientos de Begoña Gómez, sin necesidad de que el Juzgado imponga medida cautelar alguna para garantizar dicho control", argumenta.

Para la defensa, las medidas cautelares adoptadas resultan innecesarias porque el fin que persiguen —garantizar la sujeción de la acusada al proceso— "se encuentra ya plenamente garantizado por un mecanismo de control mucho más efectivo, eficiente y menos lesivo para los derechos fundamentales".

El recurso reprocha, asimismo, al instructor que no haya acreditado la existencia de un riesgo "real y efectivo" de fuga.

Destaca, a este respecto, que Begoña Gómez "ha comparecido en todas las actuaciones procesales a las que ha sido convocada y era obligatoria su presencia sin excepción". Y tiene arraigo familiar, social, laboral y profesional acreditado en España.

"El sacrificio que las medidas imponen sobre el derecho fundamental de Begoña Gómez a la libertad de circulación es desproporcionado en relación con el beneficio cautelar que aportan, máxime cuando el riesgo que pretenden neutralizar es ya inexistente", sostiene.

Medidas "por relación" para Álvarez

José María de Pablo, defensor de la asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha recurrido también la imposición a ésta de las mismas medidas cautelares que a la esposa del presidente del Gobierno.

Esas cautelas fueron solicitadas por la acusación popular "en una intervención de diez segundos" y "sin individualizar circunstancia concreta relativa a la persona afectada ni ofrecer el más mínimo argumento sobre la existencia de un riesgo real de fuga" de Cristina Álvarez.

"No se citó una sola circunstancia personal de Álvarez que hiciera temer su sustracción a la acción de la justicia", subraya el defensor, que recuerda que la carga de acreditar el riesgo de fuga corresponde a quien solicita la medida cautelar.

"El incumplimiento de esta carga procesal debió conducir, inexorablemente, a la denegación de la solicitud", expone.

La decisión de Peinado "no satisface el canon de motivación reforzada exigible a las resoluciones judiciales que afectan a derechos fundamentales", argumenta el recurso.

"Primero aplica la medida [cautelar] a Begoña Gómez porque teme que la Policía Nacional la ayude a fugarse. Después aplica la medida a Cristina Álvarez porque, dada su condición de asistente, 'debe colegirse que dispone de una situación similar a ella [Begoña Gómez], a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia'. Como lo oyen. Ni una sola referencia a la situación personal de Cristina Álvarez", reprocha.

Álvarez "es una persona distinta, con circunstancias personales, laborales, familiares y patrimoniales propias, que no pueden ser sustituidas por las de otra acusada. La motivación 'per relationem' a la situación de un coacusado no satisface el canon constitucional de motivación individualizada cuando hablamos de medidas cautelares personales", señala.

De Pablo también alude a la descalificación de Peinado respecto a la Policía.

"Con independencia de que estamos ante una grave e impertinente desconsideración del instructor hacia las Fuerzas de Seguridad del Estado, digna de todo reproche en un Estado de Derecho, y que rechazamos con toda contundencia, esta afirmación no pasa de ser una mera conjetura que, por otra parte, desconoce el encomiable trabajo que realizan a diario los miembros de la Policía Nacional", dice.

Además, "en modo alguno es trasladable a Cristina Álvarez, quien no es cónyuge del presidente del Gobierno, no dispone de escolta ni de agentes de Policía que la auxilien para fugarse, y respecto de quien el auto no identifica medio material alguno —propio y específico— que pudiera facilitar una eventual fuga", señala.