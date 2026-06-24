La agenda de Leire, poco antes de la cita de Ortuzar y Tubos: "Buena acogida PNV. Andoni. Cambio actuación con SEPI"

El PNV justifica su interés en empresas estratégicas y niega relación con posibles actividades ilícitas de terceras personas, mientras la investigación sigue abierta.

La UCO señala que, tras estas gestiones, Tubos Reunidos logró evitar pagos a la SEPI, y la trama recibió una compensación de 40.000 euros.

Leire Díez coordinó una reunión en enero de 2025 con Andoni Ortuzar y Joseba Aurrekoetxea, máximos responsables del PNV, buscando beneficiar económicamente a Tubos Reunidos.

La agenda de Leire Díez revela encuentros de la trama con altos cargos del PNV y del PSOE para favorecer a Tubos Reunidos, empresa rescatada por la SEPI en 2021.

Los tentáculos de la trama Leire llegaron hasta lo más alto del PNV. Así lo desveló un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y así lo atestiguan las agendas de Leire Díez, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En uno de sus atestados, la UCO revela que esta supuesta red corrupta se reunió, el 28 de enero de 2025, con Andoni Ortuzar, en esa fecha presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

¿El objetivo de la trama? Beneficiar a la empresa vasca Tubos Reunidos, que había sido rescatada en 2021 por el Gobierno central, y sacar tajada de ello.

En ese encuentro también estaba presente Joseba Aurrekoetxea, entonces responsable de Organización de los nacionalistas y escudero de Ortuzar.

Y las agendas de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, no sólo mencionan los nombres de ambos dirigentes del PNV, sino que recogen pormenores sobre las intenciones de la trama de cara a esa reunión.

En concreto, Díez anotó en la página correspondiente al 15 de enero de 2025, lo siguiente: "Buena acogida en PNV. Andoni y Joseba".

En efecto, estos dos nombres coinciden con los de quienes eran, por entonces, máximos responsables del partido socio de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez. La trama se vería con ambos tan sólo unos días más tarde, el 28 de enero.

Pero, además, las agendas de la fontanera incluyen más detalles sobre el motivo de esa reunión.

Por parte de la trama Leire, ese encuentro, como concluyó la UCO, pretendía beneficiar económicamente a Tubos Reunidos. Esta empresa vasca había sido rescatada en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La página del 15 de enero de 2025 de la agenda de Leire Díez.

La SEPI inyectó 112 millones de euros para ayudarla a paliar las consecuencias de la pandemia de la Covid. Hoy, Tubos Reunidos está en quiebra y ha entrado recientemente en concurso de acreedores. La devolución de este préstamo público está en el aire.

En las agendas de Leire Díez, los nombres de Andoni y Joseba aparecen mencionados bajo la anotación "TTRR", siglas de Tubos Reunidos. Así solía Leire Díez referirse por escrito a esta mercantil.

De hecho, al lado de los nombres de ambos dirigentes aparece anotado: "Cambio en la actuación con SEPI. 11% intereses 2025. 13% - 2026".

En el momento en el que se produce la reunión, la dirección de Tubos Reunidos trataba de esquivar un pago a la SEPI. Pretendía no tener que consignar los casi 10 millones de euros obtenidos de la venta de un edificio en Sestao (Bilbao).

Tras aquellas gestiones —ya sea por consecuencia de las mismas o no—, la petición de Tubos tuvo éxito.

Tanto es así que, como señala la UCO, la trama recibió una compensación de 40.000 euros.

Asimismo, la compañía vasca pretendía el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses del rescate de 112,8 millones. A ese extremo hacen referencia las agendas de Leire Díez.

Por ello, para tratar de beneficiar a Tubos y cobrar por ello, la trama Leire gestionó esta reunión entre Ortuzar y Aurrekoetxea —por parte del PNV— con Carlos López de las Heras, CEO de Tubos Reunidos.

El muñidor de esta cita fue Vicente Fernández, presidente de la SEPI hasta 2019 y también miembro, junto a Leire Díez, de la supuesta trama corrupta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Pero como subraya la UCO en su informe, las gestiones de Fernández en favor de Tubos Reunidos no sólo se ciñeron a 2025, sino que se remontan a años atrás. Incluso, a antes del rescate.

Ya en 2021, junto con el constructor Antxon Alonso, también investigado en esta causa judicial, hizo gestiones con el PNV para tratar de que la compañía obtuviese esta millonaria ayuda. La UCO desconoce qué dirigentes fueron contactados.

El 15 de junio de aquel año, hace ya un lustro, se elevó el expediente de Tubos Reunidos al Consejo Gestor del fondo de la SEPI encargado de los rescates (llamado FASEE), que manifestó ciertas dudas. Por ello, Fernández solicitó a Alonso que echase mano de sus contactos en el PNV.

"¿Puedes enterarte qué opina el PNV del rescate de Tubos Reunidos?", le indicó.

En julio, el expediente fue elevado de nuevo ante el Consejo Gestor del FASEE. Esta vez, fue aprobado. Y Antxon y Vicente Fernández se anotaron el tanto.

"No sé cuánto habrá influido nuestra intermediación", admitió el constructor. "Estoy seguro de ello. Hablar tú en el PNV el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad", celebró el expresidente de la SEPI.

Reacción del PNV

Este lunes, tras conocerse que el informe de la UCO detalla gestiones de la trama Leire con el PNV, el partido nacionalista emitió un comunicado al respecto.

"La defensa de la ciudadanía vasca y su bienestar son parte fundamental del trabajo diario del PNV y esa defensa pasa también por interesarse por la situación en la que se encuentran determinadas empresas", señala el difundido.

"Empresas que son estratégicas, de las que dependen muchos puestos de trabajo directos e indirectos y que tienen un gran impacto en el tejido económico de sus comarcas y, por tanto, en el bienestar de un número importante de ciudadanas y ciudadanos", añade.

"Por eso, el PNV se ha preocupado en el pasado reciente por empresas como Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH, CAF o Tubos Reunidos, con acciones tanto en el ámbito público como en el privado, con reuniones con miembros del Gobierno o contactos con las empresas implicadas", detalla. "Y seguirá haciéndolo en el futuro en caso necesario", avanza.

"El PNV no es una excepción, ya que también se preocupan por las situaciones que viven las empresas otros partidos vascos y estatales. EH Bildu ha presentado iniciativas en el Congreso sobre Astilleros Balenciaga o Tubos Reunidos, al igual que PSOE, Sumar, Podemos e incluso Vox. Tanto UPN como PP se han preocupado por la situación de BSH. Y todo el arco parlamentario ha seguido con atención el proceso de compra de Talgo presentando iniciativas en el Congreso y el Senado", indicaron desde el partido.

Finalmente, el PNV subraya que "no es responsabilidad" de la formación "ni nada tiene que ver con el trabajo" que desempeñan sus representantes "las actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas".

Reunión con Santos Cerdán

Ahora bien, los contactos políticos de la trama Leire no se limitaron al PNV.

Como ya publicó EL ESPAÑOL, Leire Díez concertó una reunión, celebrada el 13 de noviembre de 2024, entre Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del Partido Socialista, y De Las Heras, CEO de Tubos.

El motivo era el mismo: el intento de la empresa de no tener que consignar en la SEPI los casi 10 millones derivados de la venta del inmueble de Sestao, que se había producido un mes antes.

Aquella cita con Cerdán tuvo lugar en la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. También estuvo presente Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, quien era, por entonces, consejero de Tubos Reunidos y que dimitió hace sólo unos días.

Además de a Leire Díez, Santos Cerdán y Vicente Fernández, Pedraz investiga a De Las Heras y a Pérez Rodríguez Urrutia.

El pasado 4 de junio, por orden del juez, la Guardia Civil registró la sede de Tubos Reunidos, ubicada en Bilbao, e incautó los móviles de estos dos últimos.

Como concluye la UCO en su informe, la reunión en Ferraz, gestionada por Leire, habría pretendido que el ya ex número tres del PSOE hiciera gestiones en favor de Tubos Reunidos.

"Se puede concluir que, tras esta reunión, Santos pretendía desarrollar algún tipo de gestión con relación a la situación de Tubos, entendiéndose, del contexto que se viene desarrollando, que la misma sólo podía estar relacionada con las pretensiones que esta sociedad tenía con la SEPI", indica el informe policial.