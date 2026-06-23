Zapatero plantea la nulidad de algunas pruebas del 'caso Plus Ultra' si no se acredita que se obtuvieron por orden judicial

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero llegando a la sede de la Audiencia Nacional para declarar. César Vallejo Rodríguez Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Zapatero plantea la nulidad de pruebas del caso Plus Ultra si no se acredita que fueron obtenidas por orden judicial. La defensa del expresidente solicita al juez que se determine si las conversaciones privadas analizadas por la policía contaban con autorización judicial. Las conversaciones, incautadas en el dispositivo de un abogado, incluyen referencias a Zapatero y han sido interpretadas por la UDEF como posibles indicios de tráfico de influencias. Zapatero está investigado como presunto 'vértice' de una trama de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra, junto a otras personas, incluidas sus hijas.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha planteado la posible nulidad de algunas pruebas del caso Plus Ultra si no se acredita qué resolución judicial autorizó a analizar una serie de conversaciones que motivaron su imputación por "actos penalmente reprochables".

La defensa de Zapatero ha remitido un escrito al juez José Luis Calama, según informa la agencia Efe, en el que advierte que si no existe tal autorización dichas conversaciones "tienen que ser excluidas del procedimiento" y ello comprendería "promover un incidente de nulidad".

Se trata de una serie de chats incautados en el dispositivo del abogado Miguel Palomero. En un chat denominado "Danilo-España" se hace referencia a "Zorro", "Z" o "ZZZZ", términos que los investigadores han identificado con la figura del expresidente del Gobierno.

También aparecen frases sobre "hacer regalos" y sobre "llegar a las ayudas" tocando "puertas" a nivel político, lo que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha interpretado como indicios de tráfico de influencias.

Dichas conversaciones, explica el abogado, han sido analizadas en informes policiales de la UDEF, figuran en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en noviembre de 2025 y dio lugar a la apertura de una pieza separada en el juzgado de Madrid que comenzó investigando el caso Plus Ultra y que después lo derivó a la Audiencia Nacional.

De hecho, el abogado subraya que la resolución que remitía el caso a la Audiencia Nacional tenía "base" en un chat denominado "Danilo-España" y en ella la jueza consideró "que podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países".

La defensa apunta también que las conversaciones fueron analizadas en unas diligencias de investigación preprocesales que abrió Anticorrupción en diciembre de 2025, cuando el asunto estaba en el juzgado de Madrid.

El abogado subraya en definitiva que el material digital fue intervenido "con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero" (Francia y Suiza), si bien ha sido "utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto".

Y eso requiere "una habilitación judicial" que ahora solicita en su escrito, en el que pide "que se depure si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron regularmente obtenidas".

"La eventual irregularidad en el origen se proyecta, por la vía de la prueba refleja, sobre todo el material derivado que se emplee frente a él (Zapatero)", indica.

Por ello, reclama que la Fiscalía indique qué resolución judicial autorizó "a las fuerzas policiales el análisis de las comunicaciones privadas aludidas, así como el lugar de esta compleja instrucción, de ida y vuelta, donde esa autorización se encuentra" para que "se pueda asumir como una diligencia que fue regularmente obtenida".

Y advierte de que, si no se hubiese obtenido dicha autorización, "las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas porque las actuaciones policiales se habrían producido sin la habilitación legal exigida por la Constitución, y habrían quedado irremediablemente vulnerados el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, el derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales".

Zapatero está investigado como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra y a cambio de supuestas comisiones, en la que también están imputadas sus hijas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.