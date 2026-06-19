El juez abre una pieza en el 'caso Begoña' sobre irregularidades en un contrato a Barrabés que le envía la Fiscalía Europea

En el 'caso Begoña', se investiga tanto a Juan Carlos Barrabés como a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y ya se ha propuesto que ambos sean enviados a juicio.

La decisión se basa en la documentación enviada por la Fiscalía Europea, que ha detectado irregularidades en una adjudicación concedida por la entidad pública Red.es a Barrabés.

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva pieza en el 'caso Begoña' sobre supuestas irregularidades en un contrato recibido por el empresario Juan Carlos Barrabés.

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, ha abierto una nueva pieza en esta causa judicial sobre supuestas irregularidades en un contrato recibido por el empresario Juan Carlos Barrabés.

Lo ha hecho en base a la documentación que le envía la Fiscalía Europea, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En el llamado caso Begoña, Peinado investiga a Barrabés y a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, ya ha propuesto que ambos sean enviados a juicio.

Hace dos años, en junio de 2024, la Fiscalía Europea (también conocida por las siglas EPPO) solicitó asumir una parte de esta causa judicial, dado que podría versar sobre delitos que afectasen a intereses económicos de la UE.

Para ello, se designó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional como juez de garantías. Es decir, como supervisor de la coordinación de este escenario.

En una resolución consultada por este periódico, fechada el pasado día 4, el magistrado Antonio Piña, actual titular del Central 6, devuelve a Peinado esta rama del caso. De hecho, Piña subraya que ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía Europea consideran ya que los contratos que este último organismo analizó supusieron una malversación de fondos de la UE.

Ahora bien, en respuesta, la EPPO firmó el pasado 8 de junio un decreto en el que comunica a Peinado determinadas irregularidades que sí ha detectado, en relación con una adjudicación recibida por Barrabés y concedida por la entidad pública Red.es.

Y el instructor del caso Begoña ha decidido abrir una pieza separada en esta causa.

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