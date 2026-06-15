Dos facturas del abogado Teijelo al PSOE por valor de 53.000 € no constan en la contabilidad oficial del partido, según la UCO

El sistema de pagos supuestamente se realizó mediante notas de encargo y facturas falsas firmadas por la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, también investigada.

La investigación apunta que Teijelo habría sido el canal para remunerar a Leire Díez y gestionar gastos de una trama para obstaculizar investigaciones sobre el PSOE.

Teijelo entregó cinco facturas al PSOE entre enero y mayo de 2025, pero solo las tres primeras figuran en los registros contables aportados por el partido.

La UCO detecta que dos facturas del abogado Jacobo Teijelo al PSOE, por un total de 53.000 euros, no constan en la contabilidad oficial del partido.

El abogado Jacobo Teijelo, a quien el juez Santiago Pedraz ha dado la condición de investigado en la trama presuntamente organizada para neutralizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez, ha entregado a la UCO un total de cinco facturas que giró al Partido Socialista entre enero y mayo de 2025, de las cuales solo las tres primeras tienen reflejo en la contabilidad oficial de la formación.

Así lo reflejan los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el último informe entregado al instructor de la Audiencia Nacional el pasado día 11.

Hasta ahora, los investigadores tenían conocimiento de tres facturas de Teijelo al PSOE.

La primera, con la referencia 14/2025 y fechada el 20 de enero de 2025, reflejó como concepto "honorarios por servicios prestados desde 1 de noviembre 2024 a 1 de enero 2025, según nota de encargo". Su importe fue de 79.500 euros.

La segunda, la 17/2025, por 26.500 euros, refleja "honorarios por servicios prestados en el mes de enero, según nota de encargo".

La tercera es la número 32/2025, por importe de 26.500 euros, consignó el concepto "honorarios por servicios prestados en el mes de febrero, según nota de encargo".

Esos tres documentos fueron entregados por el abogado a la UCO el 27 de mayo pasado en respuesta a un requerimiento de información ordenado por el instructor.

Sin embargo, al día siguiente el letrado aportó, mediante un correo electrónico, dos facturas adicionales (las 43/2025 y 53/2025), cada una de ellas por un importe de 26.500 euros. La primera está fechada el 10 de abril y la segunda, el 23 de mayo de 2025.

En relación con estas dos últimas facturas, el informe de la UCO hace constar que "a diferencia de las anteriores, no se encontrarían recogidas en la contabilidad aportada por el PSOE". Los agentes se llevaron de Ferraz el pasado 27 de mayo el libro mayor y otros documentos contables del partido.

Las cinco facturas giradas al PSOE por Teijelo fueron anteriores a la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de dar la condición de investigado a Santos Cerdán, exsecretario de Organización, al aparecer grabaciones en las que aparece hablando con el exministro José Luis Ábalos y su ayudante, Koldo García, de 'mordidas' a cambio de contratos públicos.

Teijelo se incorporó en junio de 2025 a la defensa del exnúmero tres del PSOE, por lo que, con anterioridad, sus actividades para el partido debieron tener otro objeto.

La tesis de los investigadores es que, con independencia del dinero que pudo cobrar, Teijelo habría sido el cauce a través del cual Santos Cerdán articuló la remuneración de Leire Díez y gastos de la trama montada para intentar desestabilizar las investigaciones judiciales y policiales que inciden en el PSOE, atacando a los jueces, fiscales y agentes de la UCO que las desarrollaban.

Ese sistema de pago se habría llevado a cabo gracias a notas de encargo y facturas falsas firmadas por la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que también tiene la condición de investigada en este procedimiento.