Villarejo desliga a Cospedal del 'caso Kitchen': "La 'libretita' fue elaborada por Bárcenas para filtrar el famoso 'M. Rajoy'"

El excomisario José Manuel Villarejo durante su declaración de este martes ante la Audiencia Nacional. E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA Villarejo afirma que la 'libretita' vinculada al 'caso Kitchen' fue elaborada por Bárcenas para filtrar el nombre de 'M. Rajoy'. El excomisario niega que María Dolores de Cospedal o el PP le encargaran trabajos privados o le realizaran pagos por servicios. Villarejo sostiene que los papeles sobre la contabilidad B del PP fueron creados por Bárcenas como parte de una estrategia y duda de su autenticidad. Niega haber recibido instrucciones para localizar grabaciones entre Bárcenas y Rajoy, y asegura que no hubo órdenes políticas en ese sentido.

La Audiencia Nacional ha retomado este martes el juicio del 'caso Kitchen' con la continuación de la declaración del excomisario José Manuel Villarejo sobre una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para el PP entre 2013 y 2015, bajo el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

La primera declaración de Villarejo fue interrumpida el pasado día 1 cuando contestaba al fiscal César de Rivas; no obstante, este martes no ha seguido contestándole. Su abogado, Antonio García Cabrera, ha dicho que su estado de salud no le permitía someterse a otro largo interrogatorio, por lo que solo le contestaría a él.

Durante la sesión, el excomisario ha afirmado que "la libretilla" a la que hace referencia la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, realmente "eran las anotaciones que Bárcenas había elaborado donde estaba el famoso 'M. Rajoy'" y que el motivo de su redacción fue "para filtrarlo".

Es por ello que ha reconocido que "había preocupación" por su posible publicación. No obstante, ha destacado que "el tribunal ni siquiera lo tuvo en cuenta como prueba y, salvo como utilidad política, nunca ha habido certeza de lo que él anotaba".

"Cospedal, como todo lo que era el Gobierno, estaba obsesionada con lo que la prensa pudiera sacar a la luz y ellos estaban convencidos de que yo podía impedir que determinadas cosas se publicaran. Yo les seguía la corriente a unos u a otros pero espero que no haya ningún periodista que diga que yo le amenacé o le dije ‘no publiques esto’. Yo siempre, y por esa razón soy tan apreciado por los medios, decía ‘si ves algo interesante publícalo’", ha anotado.

La defensa de Villarejo le ha preguntado por los audios que han aparecido con conversaciones suyas con Cospedal, en concreto, ha cuestionado que si "cuando se habla de pagos pendientes, es por un servicio privado que prestara al PP" a lo que el excomisario ha respondido: "En absoluto".

"Lo ha reconocido el propio Javier de la Rosa, que ha dicho con toda su caradura que el dinero que percibió lo entregó a Cáritas. El Gobierno tenía mucho interés en conocer todo lo que afectaba a la línea independentista y demostrar la ilegalidad de actuaciones de los Pujol y una de las fuentes era De la Rosa, al que se dio una cantidad importante. Le comenté a Cospedal, como persona tan próxima al propio presidente: 'oye, he adelantado un dinero y quiero que me lo paguéis'. Se fueron demorando y nunca me lo pagaron y yo lo reclamé. El PP jamás me ha encargado nada a nivel privado y menos me ha pagado algo. Habría salido", ha precisado.

Su comparecencia se produce tras trascender que, según la Guardia Civil, tanto este excomisario como su abogado mantuvieron "varias reuniones" con la exmilitante del PSOE Leire Díez en el verano de 2024. Bajo el 'caso Leire Díez' se investiga una supuesta trama criminal liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista para desestabilizar causas judiciales que afectaba al PSOE y al Gobierno.

La contabilidad del PP

Según Villarejo, Bárcenas confeccionó 'ad hoc' los papeles sobre la contabilidad del PP como estrategia, pero duda de que fueran genuinos. El excomisario ha afirmado que el encargo que él recibió sobre Luis Bárcenas era averiguar dónde tenía su patrimonio y ha mostrado para ello las notas que dirigió al DAO Eugenio Pino con la información que iba recabando.

Ha citado, a este respecto, que tuvo conocimiento de una cena de Bárcenas con un banquero ruso llamado Alexei porque el extesorero del PP "pretendía hacer un movimiento de los fondos de que dispone en sus cuentas suizas que hasta entonces no estaban inmovilizados y quería intentar detraer del control judicial".

En una nota de 7 de agosto de 2013 Villarejo escribió que Bárcenas, "lejos de colaborar con la Audiencia Nacional, ha pactado con los directivos de una serie de medios de comunicación la entrega de varios documentos en distinto soporte (escrito-impreso, archivos informáticos y audio) con el fin de alterar el análisis judicial objetivo propiciando una interpretación sesgada y negativa de los mismos ante la opinión pública”.

El excomisario ha explicado que Bárcenas "contactó con determinados medios de comunicación para maniobrar y que se publicaran datos que en teoría eran datos genuinos cuando los había elaborado este señor previamente".

En concreto, preguntado por los llamados 'papeles de Bárcenas', referidos a la llamada 'contabilidad B' del PP, Villarejo ha dicho que "formaba parte de la estrategia de Bárcenas elaborar documentos y presentarlos como genuinos y enseñarlos a determinados medios de comunicación diciendo 'no publiques, espérate a ver si negocio'. Todo formaba parte de una estrategia muy bien elaborada. [Bárcenas] es un hombre intelectualmente brillante, sin duda, porque provocó toda una serie de movimientos políticos de la época gracias a insinuar que tenía documentos. Yo no sé si llegaron a existir o no esos documentos".

Grabaciones entre Bárcenas y Rajoy

El defensor de Villarejo le ha preguntado si "le encargan específicamente localizar determinadas grabaciones de Bárcenas con Rajoy o con Bárcenas" y el acusado lo niega.

"Jamás se me encargó tal cuestión", ha dicho en el juicio, y ha añadido que, de haber sido así, se le hubiera encontrado —en los registros a los que fue sometido tras su detención en 2017— alguna grabación de las miles que tenía guardadas o alguna anotación en sus agendas.

El excomisario ha reiterado que "en absoluto" recibió la "instrucción u orden política" de recuperar esos audios, que, según la tesis de las acusaciones, fueron uno de los motivos por los que se hizo la 'operación Kitchen'.

También ha asegurado que si hubiera visto algún material ilegal hubiera informado de ello por escrito.

"Pese a que he trabajado con distintas Administraciones de izquierdas y derechas, siempre han sido conscientes de mi independencia a la hora de aceptar o rechazar las cosas que no veía claras y esa es la razón por la que al final resulto un testigo incómodo para unos u otros", dice.