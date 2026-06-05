El PSOE pierde al auditor de sus cuentas de los últimos cinco años en plena investigación de la UCO del 'caso Leire'

La UCO ha solicitado toda la documentación sobre los intercambios comerciales entre el PSOE y el abogado Jacobo Teijelo, en relación con reclamaciones económicas.

Hasta ahora, las auditorías no han detectado anomalías en las cuentas del PSOE, según la consultora y fuentes del partido.

La decisión fue comunicada a la Guardia Civil en el marco de la investigación del 'caso Leire', que analiza posibles irregularidades financieras en el PSOE.

La auditora Ecovis Grosclaude&Partners dejará de auditar las cuentas del PSOE a partir de 2025, tras trabajar con el partido desde 2020.

El auditor de las cuentas del Partido Socialista se baja del barco. Ecovis Grosclaude&Partners, empresa que lleva con la formación desde 2020, ha decidido dejar de auditar las cuentas a partir del ejercicio 2025.

Así lo confirman fuentes cercanas a la compañía a EL ESPAÑOL-Invertia, que señalan que "el PSOE ya no es cliente" suyo.

Ecovis Grosclaude&Partners, cuyo socio principal es Luis Grosclaude, había trasladado también esta información a la Guardia Civil en uno de los requerimientos de información realizados por la Audiencia Nacional en el marco de las investigaciones del 'caso Leire'.

En concreto, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) destacan que se les ha trasladado que "la sociedad no va a hacer la auditoría correspondiente al año 2025" del Partido Socialista.

Se trata de la auditora que lleva haciendo el control de las cuentas de la formación liderada por Pedro Sánchez desde el año 2020. En ellas no se ha detectado ningún tipo de anomalía en las cuentas del PSOE, tal y como ahora investiga la Audiencia Nacional que está analizando si existe algún tipo de financiación irregular o si se ha empleado dinero de campañas electorales para financiar las 'cloacas'.

Desde la consultora recuerdan a este diario que su trabajo está entregado al PSOE, es público y que una "auditoría financiera tiene por objeto la emisión de una opinión técnica sobre si los estados financieros de una entidad reflejan razonablemente su situación económica y patrimonial, de acuerdo con el marco normativo contable aplicable".

EL ESPAÑOL ha preguntado también al Partido Socialista sobre el cambio de auditor aunque no han hecho comentario al respecto. Informa Rubén Fernández que desde la formación insisten en que "las auditorías no han registrado ninguna irregularidad".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó a través del juzgado toda la documentación relativa a los intercambios comerciales entre el Partido Socialista y el abogado Jacobo Teijelo.

De hecho, se solicitó al auditor que entregara la información entregada por el letrado en una reclamación hecha por el Partido Socialista en abril de 2025 con motivo de la realización de las cuentas anuales del PSOE.

En ese documento del PSOE se solicitaba al abogado "una descripción detallada, de la situación actual de las reclamaciones o litigios más significativos (superiores a 1.000) tanto a favor como en contra de la sociedad, así como la razonabilidad de su estimación del riesgo y consecuencias económicas derivadas de los mismos".

Además, Grosclaude solicitaba "toda la información relativa a los servicios prestados por el abogado a la formación política a lo largo del año 2024 y hasta la fecha de respuesta del referido requerimiento".

Según el sumario de la Audiencia Nacional, la UCO asegura "desconocer en este momento si, en su caso, fue aportado dato alguno por Teijelo a la empresa auditora".