Leire apoyó en Ferraz aplazar los intereses de Tubos Reunidos por el riesgo que suponían "Trump" y "los fondos buitre"

Leire Díez está siendo investigada por presunta participación en una red de corrupción vinculada a gestiones en favor de empresas rescatadas.

La reunión en Ferraz contó con Santos Cerdán y se discutieron argumentos como la viabilidad de la empresa y su dependencia del mercado estadounidense.

Tubos Reunidos recibió en 2021 un rescate público de 112,8 millones de euros y entró en concurso de acreedores en 2024.

Leire Díez, del PSOE, apoyó en Ferraz la propuesta de aplazar los intereses del rescate a Tubos Reunidos, alegando riesgos por Trump y los fondos buitre.

Las agendas de Leire Díez, la fontanera del PSOE, aportan nuevos datos sobre la reunión celebrada en la sede central del partido, en la madrileña calle de Ferraz, en favor de la empresa Tubos Reunidos.

Esta compañía recibió en 2021 un rescate público (de 112,8 millones de euros) para paliar las consecuencias económicas de la pandemia de la Covid-19. Recientemente, entró en concurso de acreedores.

Como publicó EL ESPAÑOL, antes de su quiebra —el 13 de noviembre de 2024, tres años después de haber recibido dicha ayuda pública—, dos representantes de la mercantil acudieron a Ferraz para tratar de negociar una amortización parcial de los intereses del rescate.

Dicho encuentro se celebró en el despacho de Santos Cerdán, el todavía secretario de Organización del PSOE. A él acudió también Leire Díez.

Y la fontanera dejó anotadas en sus agendas algunos de los argumentos, en favor de Tubos Reunidos, que se mencionaron en aquella reunión. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho documento.

"Reunión Tubos Reunidos", tituló Díez aquella página de su cuaderno Campus azul. "95% empleo fijo. Contingencia Trump. 100 años de compañía. Cíclica. Dependencia del mercado americano", enumeró.

"Reducción de deuda. Fondos buitres ocupando posiciones de bancos", anotó. "Único tubo 0% emisiones. Empresa viable, cíclica, que siempre eleva", finalizó.

De estas anotaciones se desprende que en aquella reunión se defendió el aplazamiento de los intereses del rescate de Tubos Reunidos con argumentos como la viabilidad de la compañía —hoy, quebrada— o la situación geopólitica, con mención expresa al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De hecho, este último fue elegido por segunda vez como presidente de EEUU el 6 de noviembre de 2024, tras su victoria contra la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Es decir, tan sólo una semana antes de que se produjese esa reunión en Ferraz.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a Leire Díez por, entre otros extremos, formar parte de una supuesta red criminal dedicada a sacar rédito económico de su influencia en la Administración.

Junto a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del constructor Antxon Alonso, socio y amigo de Santos Cerdán, habría participado en amaños por valor de 132 millones de euros.

Fue la SEPI la que concedió el rescate a Tubos Reunidos. A cambio, presuntamente, esta red habría recibido 114.950 euros, concedidos a través de facturas falsas emitidas por una empresa que canalizaba las mordidas.

Por otro lado, Pedraz también investiga a Leire Díez y a Santos Cerdán por, supuestamente, orquestar una operación, "con cargo a los fondos del PSOE", para boicotear a los jueces, fiscales y guardias civiles incómodos para Ferraz y el Gobierno.

El encuentro en el despacho del ex número tres del partido se produjo siete meses antes de que se publicaran las primeras investigaciones que vinculaban a Cerdán con actividades de corrupción.

De hecho, está siendo investigado por otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, por presuntos amaños de contratos de obra pública a cambio de comisiones ilegales.

Por su parte, según se desprende del sumario del caso Leire, instruido por Pedraz, Vicente Fernández habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos por las supuestas gestiones de esta trama en favor de la empresa.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de las pesquisas del caso Leire, no indica en sus informes de esta causa si finalmente el aplazamiento solicitado por la empresa se produjo.

Y la SEPI tampoco hace públicos los detalles de los pagos que las empresas rescatadas realizan periódicamente.