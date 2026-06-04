Este miércoles arranca la cuarta sesión del juicio sobre la supuesta contratación irregular del músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz.

Se trata de una sesión decisiva. Desde el inicio de la mañana, varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil repasarán los indicios de que la Diputación de Badajoz creó ad hoc para el artista un cargo en 2017 y se lo adjudicó.

Junto al artista, se sientan en el banquillo de los acusados, entre otros, el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, antiguo presidente del ente provincial, y Luis Carrero, asesor en el Palacio de la Moncloa hasta 2023.

Carrero también fue contratado en la Diputación pacense ese año.