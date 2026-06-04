Este miércoles arranca la cuarta sesión del juicio sobre la supuesta contratación irregular del músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz.
Se trata de una sesión decisiva. Desde el inicio de la mañana, varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil repasarán los indicios de que la Diputación de Badajoz creó ad hoc para el artista un cargo en 2017 y se lo adjudicó.
Junto al artista, se sientan en el banquillo de los acusados, entre otros, el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, antiguo presidente del ente provincial, y Luis Carrero, asesor en el Palacio de la Moncloa hasta 2023.
Carrero también fue contratado en la Diputación pacense ese año.
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David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo declaran como acusados
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, declara este jueves como acusado en el juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz, una vez concluida la fase testifical, en la que la sala ha escuchado el interrogatorio a más de cuarenta testigos, algunos de ellos también peritos.
Finalizada tanto esta fase como la prueba documental, será el turno este jueves del interrogatorio tanto de las siete acusaciones populares como las defensas de los once acusados, así como del Ministerio Fiscal.
El expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, para el que se piden tres años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, abrirá el turno, a quien le seguirá David Sánchez, con idéntica petición de pena por los mismos delitos.
El resto de acusados están relacionados con las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la institución provincial, además del jefe de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez.
Las declaraciones testificales ante la Audiencia de Badajoz, que se han prolongado durante tres días, han reflejado varias aristas en los procesos de creación de plazas y contratación, tanto la de David Sánchez como la de Luis Carrero.
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Balas refuerza la tesis de que David Sánchez fue enchufado
Durante casi cuatro horas de declaración en la Audiencia Provincial de Badajoz, el teniente coronel Antonio Balas explicó este miércoles cada uno de los porqués que le llevan a pensar que David Sánchez fue enchufado en la Diputación pacense.
El puesto se creó "de forma urgente" en 2017. La necesidad del mismo "no nace en el Área de Cultura", sino "en un nivel superior, con capacidad política". "Y no se cubre hasta que el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, da el pistoletazo para ello", enumeró Balas durante la cuarta sesión del juicio del llamado caso David Sánchez.
A escasos metros de él, en el banquillo de los acusados de la Audiencia pacense, le miraba, silente, el propio Gallardo, antiguo líder del PSOE extremeño. Sentado a la izquierda de éste, casi inmóvil, David Sánchez, hermano del actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE a nivel nacional, Pedro Sánchez.